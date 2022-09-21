АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК

Азиатский банк развития (АБР) рассмотрит возможность финансировать расширение Южного газового коридора (ЮГК) при обращении со стороны правительства Азербайджана.

Азиатский банк развития (АБР) рассмотрит возможность финансировать расширение Южного газового коридора (ЮГК) при обращении со стороны правительства Азербайджана.

Об этом Report сказал генеральный директор банка Евгений Жуков.

"Мы знаем о планах правительства по расширению коридора. Что касается финансовых запросов, то до сих пор правительство к нам не обращалось по этому поводу. Если обратится, то мы рассмотрим это предложение в свете новой энергетической политики, утвержденной АБР в конце прошлого года, которая предполагает направление всех наших усилий на развитие возобновляемых источников энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он, напомнив, что пару лет назад банк оказал финансовую поддержку Азербайджану в строительстве Южного газового коридора для доставки азербайджанского газа на европейские рынки.

Так, ранее банк выделил полмиллиарда долларов на данный проект.

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