АБР раскрыл прогноз по экономическому развитию Азербайджана

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует сокращение ВВП Азербайджане на 2,5% в этом году. Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), сокращение составит 2-4%.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент АБР Венчай Жанг.

По его словам, АБР может оказать помощь Азербайджану в наиболее проблемных сферах: "Сейчас обсуждаются сумма и направления финансовой помощи".

Представитель АБР также подчеркнул, что в Совет директоров направлено обращение о выделении 500 млн. долларов: "Эти средства пойдут на диверсификацию экономики. Совет директоров рассмотрит предложение в середине декабря. Однако дата будет уточнена на следующей неделе".