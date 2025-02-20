АБР проведет конференцию о синергии климата и развития в контексте COP29

Азиатский банк развития (АБР) организует международную конференцию "Будущие синергии между климатом и развитием", которая пройдет 20–21 марта в Бангкоке (Таиланд).

Азиатский банк развития (АБР) организует международную конференцию "Будущие синергии между климатом и развитием", которая пройдет 20–21 марта в Бангкоке (Таиланд).

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, мероприятие направлено на выработку коллективных решений для устойчивого перехода к "зеленой экономике".

Конференция объединит аналитические центры, правительства и международные финансовые институты, учитывая наработки, представленные институтом АБР на COP29. Основное внимание будет уделено вызовам, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в условиях усиливающихся климатических рисков. В рамках программы будут рассмотрены кейсы из Бутана, Амазонии, Таиланда и Индонезии, демонстрирующие инновационные подходы многосторонних банков развития и других организаций в сфере защиты экосистем и повышения устойчивости.

Основными целями конференции являются содействие обмену знаниями и навыками между регионами для ускорения устойчивого перехода в странах, уязвимых к климатическим изменениям, укрепление сотрудничества между глобальными аналитическими центрами в поддержке климатических инициатив, развитие связей между научными исследованиями и политикой для адаптации научных данных к практическим решениям.

Ожидается, что конференция укрепит доверие между аналитическими центрами, политиками и исследователями, поможет глубже понять перспективы уязвимых стран, расширит международное сотрудничество и повысит роль аналитических центров в формировании политики и дипломатии.

Мероприятие станет важной платформой для обсуждения устойчивого будущего, обмена идеями, поиска партнеров и совместной работы над решением глобальных климатических вызовов.