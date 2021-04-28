АБР прогнозирует ускорение экономического роста в Азербайджане

Снятие ограничений, связанных с COVID-19, и предоставление правительством постоянной поддержки частным компаниям увеличат индивидуальное потребление

Экономический рост в Азербайджане, согласно прогнозам, возобновится в этом году и составит 1,9%, а в 2022 году - 2,5%.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске Financing a green and inclusive recovery отчета Asian Development Outlook Азиатского банка развития (AБР).

Прогнозируется, что рост промышленного сектора составит 2,1% в этом году и 2,9% в следующем году. Сельское хозяйство будет демонстрировать рост на уровне 3,5% каждые два года благодаря государственной поддержке и более легкому доступу фермеров к финансированию, в том числе за счет предоставления новых субсидий.

Планы правительства Азербайджана по восстановлению территорий, пострадавших от конфликта с Арменией, придадут серьезный импульс строительству в 2021 и 2022 годах. В результате оживления розничной торговли и туризма ожидается рост услуг на 2,8% в 2021 году и на 4% в 2022 году.

Потребление, как ожидается, увеличится на 2,1% в этом году и на 2,5% в следующем году. Снятие ограничений, связанных с COVID-19, и предоставление правительством постоянной поддержки частным компаниям увеличат индивидуальное потребление.