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АБР призвал Узбекистан ускорить переход к "зеленой" экономике

АБР призвал Узбекистан ускорить переход к "зеленой" экономике Азиатский банк развития (АБР) опубликовал прогноз развития экономики Узбекистана в этом и следующем году.
Финансы
26 сентября 2023 г. 17:52
АБР призвал Узбекистан ускорить переход к зеленой экономике

Азиатский банк развития (АБР) опубликовал прогноз развития экономики Узбекистана в этом и следующем году.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, ВВП страны вырастет на 5,5%, что немного выше апрельского прогноза в 5%. Такие же прогнозы банк дает и на следующий год.

"Рост потребления замедлится, поскольку устойчиво высокая инфляция сокращает реальные доходы и спрос домохозяйств, несмотря на рост заработной платы и пенсий. Освобождение от налогов и таможенных пошлин на основные продукты питания поможет сдержать рост цен. Денежные переводы в страну значительно снизились из-за сокращения числа узбекских сезонных рабочих-мигрантов в России, что привело к увеличению дефицита текущего счета", - говорится в статье АБР.

Согласно прогнозам, у Узбекистана есть все шансы к 2030 году стать страной с доходом выше среднего. Однако, с развитием промышленности, АБР рекомендует начать "более устойчивые действия" по переходу страны на "зеленую" экономику.

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Версия на английском языке ADB calls on Uzbekistan to accelerate transition to green economy

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