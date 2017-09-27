АБР принял новый трехлетний бизнес-план по Азербайджану

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) принял бизнес-план операций по Азербайджану (COBP) на 2018-2020 годы. Как сообщает Report, согласно бизнес-плану, утверждено выделение кредита в размере 250 млн долларов на программу "Правительство и повышение эффективности государственного сектора", 200 млн долларов на программу развития железнодорожного сектора, а также 250 млн долларов на программу "Поддержка правительства и повышения эффективности государственного сектора" в 2018 году.

В 2019 году будет выделено дополнительно 250 млн долларов на программу "Правительство и повышение эффективности государственного сектора" и 200 млн долларов на программу развития железнодорожного сектора.

Банк принял решение также о выделении 200 млн долларов на развитие железнодорожного сектора, и второго транша на сумму 250 млн долларов на программу усиления инвестиционных программ.

В бизнес-плане отмечается, что основная цель кредитов заключается в усовершенствовании управления государственными расходами и учреждениями, углублении финансового сектора. В то же время, с учетом важного географического положения Азербайджана планируется увеличить доходы страны, оказывая содействие развитию железнодорожного сектора.