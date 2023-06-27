АБР предлагает Азербайджану страховать риски от бедствий совместно с другими странами CAREC

Наводнения и землетрясения причиняют региону CAREC (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) в среднем ежегодный ущерб в размере около 4,7 млрд долларов США.

Наводнения и землетрясения причиняют региону CAREC (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) в среднем ежегодный ущерб в размере около 4,7 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР), это долгосрочные ожидаемые потери в год от стихийных бедствий, усредняющие более частые, но менее серьезные события, с событиями, которые могут происходить реже, но могут быть более разрушительными.

"В то время как правительства устанавливают меры финансовой защиты от бедствий, не все члены CAREC имеют достаточно ликвидного финансирования риска бедствий, доступного для быстрого и эффективного реагирования после разрушительного события.

Страны-члены CAREC имеют различные профили рисков, которые влияют на их способность обеспечить страхование и другие формы финансирования рисков бедствий", - отмечает главный финансовый специалист АБР по страхованию от бедствий Томас Кесслер.

По его мнению, низкие суверенные кредитные рейтинги в таких странах, как Пакистан и Таджикистан, делают для этих правительств более дорогими заимствования на рынках частного капитала. Это усугубляется тем фактом, что некоторые провинции, где риск и уязвимость наиболее сильно совпадают в этих странах, характеризуются сильной зависимостью от сельского хозяйства и базовой переработки сельхозпродукции, которой в основном занимаются мелкие фермы и предприятия.

В Кыргызстане и Узбекистане существуют определенные механизмы удержания риска, но риск и уязвимость высоки в тех областях, где также важны сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность.

"В Азербайджане, Грузии и Казахстане также уже приняты меры по удержанию риска, которые могут покрыть убытки от наводнений, землетрясений и нужд реагирования на чрезвычайные ситуации. Но прямые потери могут истощить эти ресурсы, что повлечет за собой необходимость в инструментах передачи риска для покрытия затрат на реконструкцию", - считает Т. Кесслер.

В прошлом году разрушительные наводнения в Пакистане затронули около 33 миллионов человек и причинили ущерб примерно в 30 млрд долларов США. В этом году страну снова потрясло землетрясение магнитудой 6,5, которое также затронуло соседний Афганистан и пять республик Центральной Азии. А только в этом месяце бушующие лесные пожары уничтожили до 60 тысяч гектаров земли на северо-востоке Казахстана, унеся жизни 14 человек.

"Эти события являются трагическим напоминанием о том, что Центральная Азия и ее соседи очень подвержены стихийным бедствиям, таким как наводнения и землетрясения. Поскольку изменение климата усугубит частоту и серьезность таких явлений, регион сталкивается с растущим пробелом в защите от рисков, - отмечает Т. Кесслер.

Поскольку страны-члены сталкиваются с общими рисками, связанными со стихийными бедствиями, создание регионального механизма передачи рисков могло бы сократить разрыв в защите экономически эффективным способом, подчеркивает финансовый специалист АБР. Например, страны могут совместно приобретать страховку. Это диверсифицировало бы уровни риска между разными странами и позволило бы им разделить фиксированные и административные расходы, тем самым снизив общие расходы.

"Региональное сотрудничество также позволяет странам обмениваться передовым опытом в области подготовки и управления рисками бедствий.

Устойчивость регионального механизма будет зависеть от трех факторов. Во-первых, финансирование рисков должно отвечать потребностям всех стран-членов, чтобы гарантировать их приверженность. Во-вторых, риски, покрываемые планами защиты, должны быть хорошо сбалансированы, чтобы стоимость рисков, покрываемых в какой-либо одной стране, не истощала ресурсы, необходимые для покрытия рисков в другой стране. Это также должно свести к минимуму потребность в перестраховании для защиты средств региональной кредитной организации и гарантировать ее платежеспособность. В-третьих, страны должны быть заинтересованы в принятии мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, чтобы ограничить рост затрат на защиту и повысить устойчивость своей экономики и населения к стихийным бедствиям", - рекомендует Т. Кесслер.

Он отмечает, что когда случается стихийное бедствие, финансирование обычно приходит после него в виде незапланированных займов, перераспределения бюджета и гуманитарной помощи. Это работает для стран с достаточным фискальным пространством, которые могут быстро получить доступ к финансированию. Но правительства с ограниченной покупательной способностью, как правило, полагаются на гуманитарную помощь, которая жизненно важна, но может различаться по объемам, скорости и надежности.

"Некоторое финансирование может быть организовано до того, как произойдет бедствие. Предварительно организованное финансирование, известное как финансирование риска стихийных бедствий ex ante , может стать важным источником финансирования для восстановления поврежденной инфраструктуры и запуска экономики. Такое финансирование подпадает под одну из двух категорий: передача риска или удержание риска. Так называемые стратегии передачи риска включают такие инструменты, как страхование и облигации для оказания помощи при стихийных бедствиях. Они перекладывают потенциальные убытки на внешние стороны, такие как страховые компании или инвесторы в облигации, которым выплачивается премия за принятие этого риска. Стратегии удержания риска заключаются в том, что правительство создает резервный фонд для покрытия убытков, связанных с неблагоприятными событиями, в том числе за счет сбережений и кредитов для финансирования чрезвычайных ситуаций", - заключил Т. Кесслер.

Напомним, что в число стран-участниц CAREC входят Афганистан, Азербайджан, Китай, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.