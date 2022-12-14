АБР повысил прогноз роста экономики для региона Кавказа и Центральной Азии

Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз экономического роста в регионе Кавказа и Центральной Азии (CCA) на 2022 год с 3,9% до 4,8%, а прогноз на 2023 год остается неизменным на уровне 4,2%.

Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз экономического роста в регионе Кавказа и Центральной Азии (CCA) на 2022 год с 3,9% до 4,8%, а прогноз на 2023 год остается неизменным на уровне 4,2%.

Как передает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске отчета АБР "Перспективы развития Азии".

"Корректировка в сторону повышения на 2022 год отражает устойчивый рост во многих странах субрегиона, поскольку последствия российского вторжения в Украину до сих пор были благотворными. Российская экономика развивалась лучше, чем ожидалось, и экспорт в РФ из стран субрегиона оставался высоким. Экспортеры углеводородов (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан) выиграли от высоких цен на энергоносители, а экономика нескольких стран субрегиона выиграла от притока людей и денег из Российской Федерации", - говорится в отчете.

Как отмечает АБР, за первые 9 месяцев 2022 года экономика Азербайджана выросла на 5,6%, отражая высокий рост в строительстве, производстве и сфере услуг, росту в Туркменистане, по-видимому, способствовал активный экспорт газа.

"Несмотря на тесные экономические связи с Российской Федерацией, экономика Казахстана за первые 3 квартала 2022 года выросла на скромные 2,8%. Продолжающийся ремонт экспортного нефтяного маршрута Каспийского трубопроводного консорциума через Российскую Федерацию ограничил экспорт нефти. По состоянию на начало ноября 2022 года консорциум работал с пониженной мощностью 60%", говорится в отчете. Соответственно, АБР воздержался от корректировки в сторону увеличения обновленных прогнозов роста для Казахстана, сохранив на 2022 год на уровне на 3%, а на 2023 год - 3,7%.

В Армении наблюдался значительный рост частного потребления, особенно услуг, с большим притоком российских граждан и бизнесменов. Экономика выросла на 12,6% в годовом исчислении за первые 9 месяцев 2022 года. Двузначный рост продолжился и в Грузии, достигнув 10,2% в сентябре. Как и в Армении, рост в Грузии был стимулирован высокими потребительскими расходами, в основном за счет въезда из России. Входящие денежные переводы выросли на 65% по сравнению с сентябрем прошлого года, при этом сумма переводов увеличилась вчетверо. С прибытием российских мигрантов доходы от туризма восстановились и приблизились к рекордному уровню, установленному в 2019 году", - говорится в отчете.

В январе-октябре 2022 года экономика Кыргызстана выросла на 7%, вновь благодаря притоку туристов, рабочих и фирм из России, особенно после объявления 21 сентября о частичной мобилизации и призыву на военную службу в РФ, а также значительными денежными переводами, которые подпитывали потребление. За первые 9 месяцев 2022 года экономика Узбекистана вырос на 5,8%, так как профицит первичного дохода увеличился в 2,5 раза с прибытием сезонных рабочих-мигрантов. В Таджикистане рост экономики составил 7,8%, при этом основной движущей силой роста стала промышленность, считает АБР.