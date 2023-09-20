АБР обновил прогноз по инфляции в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что инфляция в Азербайджане в текущем году составит 10%.
Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном сентябрьском выпуске доклада банка "Asian Development Outlook".
Согласно документу, это на три процентных пункта больше апрельского прогноза АБР.
По прогнозам банка, инфляция в Азербайджане в следующем году составит 8,5%, что на два процентных пункта выше предыдущего прогноза.
В целом, по прогнозам АБР, инфляция в регионе Кавказа и Центральной Азии составит в этом году 10,6% (на 0,3 процентных пункта больше предыдущего прогноза), а в следующем году - 8% (на 0,5 процентных пункта больше).
АБР обновил прогноз по инфляции в АзербайджанеАБР обновил прогноз по инфляции в Азербайджане Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что инфляция в Азербайджане в текущем году составит 10%. Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном сентябрьском выпуске доклада банка "Asian Development Outlook". Согласно документу, это на 3
Финансы
20 сентября 2023 г. 09:53
https://static.report.az/photo/5d56ae39-7d8e-348c-a788-4b7b04611d5e.jpg
Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что инфляция в Азербайджане в текущем году составит 10%.
Версия на азербайджанском языке ADB Azərbaycanda inflyasiya ilə bağlı proqnozlarını yeniləyib
Версия на английском языке ADB updates inflation forecasts for Azerbaijan