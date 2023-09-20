АБР обновил прогноз по инфляции в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что инфляция в Азербайджане в текущем году составит 10%. Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном сентябрьском выпуске доклада банка "Asian Development Outlook". Согласно документу, это на 3

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что инфляция в Азербайджане в текущем году составит 10%.



Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном сентябрьском выпуске доклада банка "Asian Development Outlook".



Согласно документу, это на три процентных пункта больше апрельского прогноза АБР.



По прогнозам банка, инфляция в Азербайджане в следующем году составит 8,5%, что на два процентных пункта выше предыдущего прогноза.



В целом, по прогнозам АБР, инфляция в регионе Кавказа и Центральной Азии составит в этом году 10,6% (на 0,3 процентных пункта больше предыдущего прогноза), а в следующем году - 8% (на 0,5 процентных пункта больше).