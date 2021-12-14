АБР повысил прогноз по инфляции для региона Центральной Азии

Азиатский банк развития (АБР) повысил прогнозы по инфляции в регионе Центральной Азии с 7,7% до 8,6% на 2021 год и с 6,7% до 7,3% на 2022 год.

Азиатский банк развития (АБР) повысил прогнозы по инфляции в регионе Центральной Азии с 7,7% до 8,6% на 2021 год и с 6,7% до 7,3% на 2022 год.

Как передает Report со ссылкой на декабрьский отчет АБР, это в первую очередь отражает последние изменения цен в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Таджикистане и Туркменистане.

Согласно отчету, инфляция в Азербайджане за 10 месяцев 2021 года достигла 5,7%. "По мере повышения тарифов на электроэнергию и природный газ и ослабления карантина розничный рынок разогрелся, что оказало дополнительное давление на цены", - считают авторы отчета.

В Армении инфляция ускорилась до 6,9% в первые 10 месяцев 2021 года из-за шоков со стороны предложения, роста мировых цен на сырьевые товары и запаздывания переноса обесценения валюты в период с октября 2020 года по апрель 2021 года. В Грузии годовая инфляция в октябре ускорилась до 12,8% из-за повышения в 2021 году мировых цен на продукты питания и нефть и повышения коммунальных тарифов.

Средняя инфляция в Казахстане за первые 10 месяцев 2021 года составила 7,9% в годовом исчислении при росте цен на продукты питания на 10,8%.

В Таджикистане инфляция достигла 9,6% за первые 9 месяцев 2021 года, что отражает сезонные факторы и связанные с пандемией шоки внешнего предложения. В Туркменистане перебои в торговле в 2020 году затруднили импорт, вызвав нехватку продуктов питания и других товаров, а рост потребительских цен продолжился и в 2021 году.