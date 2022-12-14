АБР повысил прогноз инфляции для региона Кавказа и Центральной Азии

Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз инфляции в регионе Кавказа и Центральной Азии (CCA) на 2022 год с 11,5% до 12,5%.

Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз инфляции в регионе Кавказа и Центральной Азии (CCA) на 2022 год с 11,5% до 12,5%.

Как передает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске отчета АБР "Перспективы развития Азии".

При этом прогноз на 2023 год остается неизменным на уровне 8,5%. "Инфляция сохранилась во многих странах субрегиона неизменной, в основном отражая высокие цены на продовольствие после российского вторжения в Украину и оживление внутреннего спроса", - говорится в отчете.

Как отмечает АБР, среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец сентября 2022 года составила 13,4%, что было обусловлено ростом цен на продовольствие из-за перебоев с поставками из России и Украины, а также ростом цен у торговых партнеров страны.

"Инфляция в Грузии в среднем составила 12,4%, поскольку активизация туризма и многочисленная волна российских мигрантов стимулировали внутренний спрос, вызвав рост цен, в том числе на товары местного производства. Уровень инфляции в Казахстане ускорился до 13,9%, поскольку нарушение цепочки поставок из-за запрета на экспорт продовольствия, введенного РФ, привело к дефициту основных продуктов питания и к росту внутренних цен.

Резкое повышение цен на продукты питания и энергоносители в Кыргызстане привело к росту инфляции до 13,7%; а инфляция в Узбекистане ускорилась до 11,2%, так как либерализация регулируемых цен на отечественную пшеницу привела к повышению цен на муку и хлеб. В отличие от повышательной тенденции, наблюдаемой в других странах субрегиона, средний уровень инфляции в Таджикистане снизился до 5,7% за первые 9 месяцев 2022 года, так как сдерживание экспорта сельскохозяйственной продукции оказало понижательное давление на отпускные цены", - отмечается в отчете.