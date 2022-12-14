О нас

АБР повысил прогноз инфляции для региона Кавказа и Центральной Азии

АБР повысил прогноз инфляции для региона Кавказа и Центральной Азии Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз инфляции в регионе Кавказа и Центральной Азии (CCA) на 2022 год с 11,5% до 12,5%.
Финансы
14 декабря 2022 г. 13:49
АБР повысил прогноз инфляции для региона Кавказа и Центральной Азии

Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз инфляции в регионе Кавказа и Центральной Азии (CCA) на 2022 год с 11,5% до 12,5%.

Как передает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске отчета АБР "Перспективы развития Азии".

При этом прогноз на 2023 год остается неизменным на уровне 8,5%. "Инфляция сохранилась во многих странах субрегиона неизменной, в основном отражая высокие цены на продовольствие после российского вторжения в Украину и оживление внутреннего спроса", - говорится в отчете.

Как отмечает АБР, среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец сентября 2022 года составила 13,4%, что было обусловлено ростом цен на продовольствие из-за перебоев с поставками из России и Украины, а также ростом цен у торговых партнеров страны.

"Инфляция в Грузии в среднем составила 12,4%, поскольку активизация туризма и многочисленная волна российских мигрантов стимулировали внутренний спрос, вызвав рост цен, в том числе на товары местного производства. Уровень инфляции в Казахстане ускорился до 13,9%, поскольку нарушение цепочки поставок из-за запрета на экспорт продовольствия, введенного РФ, привело к дефициту основных продуктов питания и к росту внутренних цен.

Резкое повышение цен на продукты питания и энергоносители в Кыргызстане привело к росту инфляции до 13,7%; а инфляция в Узбекистане ускорилась до 11,2%, так как либерализация регулируемых цен на отечественную пшеницу привела к повышению цен на муку и хлеб. В отличие от повышательной тенденции, наблюдаемой в других странах субрегиона, средний уровень инфляции в Таджикистане снизился до 5,7% за первые 9 месяцев 2022 года, так как сдерживание экспорта сельскохозяйственной продукции оказало понижательное давление на отпускные цены", - отмечается в отчете.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
7 декабря 2022 г. 20:57
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
12 декабря 2022 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi