АБР повысил прогноз инфляции для Азербайджана

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В этом году экономический спад в Азербайджане ожидается на уровне 1,3%.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном докладе Азиатского банка развития (АБР).

Согласно отчету, в 2018 году ожидается рост ВВП на 1%. Следует отметить, что в более раннем прогнозе (апрельский отчет) в 2017 году прогнозировался спад на 1,1%, а в 2018 году - рост на 1,2%.

В новом докладе АБР говорится, что в 2017 году инфляция в Азербайджане составит 14%. В предыдущем документе этот показатель прогнозировался на уровне 9%. Банк повысил прогноз инфляции на следующий год с 8% до 10%.