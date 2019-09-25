​АБР повысил прогноз роста ВВП в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует экономический рост в Азербайджане на уровне 2,6% в этом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном отчете Asian Development Outlook 2019.

Прогноз роста ВВП на 2020 год составляет 2,4%.

В предыдущем отчете рост ВВП составил 2,5% в 2019 году и 2,7% в 2020 году.

Банк также обновил прогноз по инфляции в Азербайджане. Так, в этом году банк понизил прогноз с 4% до 3,7%, в 2020 году - с 5% до 3,8%.

В 2018 году в Азербайджане был зафиксирован рост ВВП на уровне 1,4% и инфляция в 2,3%.

Отмечается, что повышение прогноза на 2019 год обусловлено расширением экспортных объемов за счет роста экспорта газа на 20,3% и увеличением внутреннего спроса.

Снижение прогноза на 2020 год связано с прогнозом стабильного роста добычи газа.

Отмечается, что экономический рост достиг 2,4% в первой половине текущего года с 1,3% в первой половине 2018 года вследствие высокого внутреннего спроса. Хотя добыча нефти снизилась на 3% из-за запланированной приостановки крупнейшей нефтяной платформы, промышленность выросла на 1,8% за счет роста горнорудного сектора на 1,6% и перерабатывающей отрасли на 13,5%.

С началом полномасштабной разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" добыча газа увеличилась на рекордные 35%. Сектор услуг вырос на 3% за счет роста в транспортном секторе на 2,5%, розничной торговли на 2,8%, туризма и отдыха на 3,3%. Благодаря благоприятным погодным условиям производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 13,1%.

В первой половине этого года инфляция снизилась с 3% до 2,5%, говорится в отчете. Цены на продовольственные товары выросли на 2,7%, непродовольственные товары - на 1,3%, тарифы на услуги - на 3,2%. С замедлением инфляции ЦБА снизил учетную ставку в июле до 8,25%.