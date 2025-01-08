АБР поможет Азербайджану в вовлечении частного сектора в оказание услуг соцзащиты

Азиатский банк развития (АБР) одобрил предоставление 300 тысяч долларов США в рамках технической помощи для проекта по вовлечению частного сектора в оказание услуг социальной защиты в Центральной и Западной Азии.

Азиатский банк развития (АБР) одобрил предоставление 300 тысяч долларов США в рамках технической помощи для проекта по вовлечению частного сектора в оказание услуг социальной защиты в Центральной и Западной Азии.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, реализация проекта рассчитана до конца 2026 года и охватит девять стран региона, в том числе и Азербайджан.

Правительства стран-участниц предоставят поддержку в виде персонала, офисных помещений, административных услуг и других неденежных ресурсов.

"Системы социальной защиты региона сталкиваются с рядом проблем, таких как неэффективное предоставление услуг, ограниченный охват, слабые механизмы таргетирования, недостаточные ресурсы и низкая административная готовность к кризисам. Уязвимые группы населения – женщины, пожилые люди, молодежь, сироты, перемещенные лица, беженцы, бездомные и люди с инвалидностью – испытывают трудности в доступе к этим услугам.

Кроме того, государственные учреждения сталкиваются с нехваткой ресурсов, устаревшей инфраструктурой, бюрократическими барьерами и отсутствием механизмов единого окна. Проект АБР направлен на устранение этих проблем за счет опыта и инноваций частного сектора, создавая масштабируемые, экономически эффективные и гендерно-чувствительные решения", - говорится в отчете банка.

Проект включает 4 основных направления. В рамках диагностического исследования предусматривается оценка текущего состояния систем социальной защиты, выявление барьеров, включая гендерные, и определение возможностей для участия частного сектора. Стратегия модернизации предусматривает разработку плана привлечения частного сектора к улучшению систем и услуг социальной защиты, включая согласование целей государственных и частных структур. Третье направление включает подготовку перечня пилотных проектов с участием частного сектора, включая предварительные технико-экономические обоснования. И наконец, будет проведен региональный семинар, таким образом будет организована виртуальная платформа для обмена опытом и распространения результатов среди стран региона.

Как отмечает АБР, техническая помощь позволит улучшить системы социальной защиты, сократить гендерное неравенство, повысить доступность услуг для уязвимых групп и создать устойчивые механизмы, способные эффективно реагировать на будущие вызовы. Особое внимание будет уделено внедрению высоких технологий в управление социальными услугами, использованию инновационных механизмов финансирования и развитию моделей государственно-частного партнерства.