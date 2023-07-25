АБР поможет Азербайджану в улучшении показателей по охране окружающей среды

Президент Азиатского банка развития (АБР) утвердил предоставление технической помощи в размере одного миллиона долларов США для улучшения показателей по охране окружающей среды развивающихся стран-членов (РСЧ) для содействия эффективному развитию инфрастр

Президент Азиатского банка развития (АБР) утвердил предоставление технической помощи в размере одного миллиона долларов США для улучшения показателей по охране окружающей среды развивающихся стран-членов (РСЧ) для содействия эффективному развитию инфраструктуры в Центральной и Западной Азии, в том числе и в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на АБР, в рамках техпомощи предусматривается разработка общерегиональной стратегии и плана устойчивого укрепления потенциала по охране окружающей среды и предоставление целевого обучения и консультационных услуг по конкретным секторам и проектам в этом регионе.

Средства гранта предоставлены из Специального фонда технической помощи АБР. Проект рассчитан на 3 года. Банк не исключает возможности увеличения суммы техпомощи.

В рамках исследований, проведенных АБР до начала проекта, выявилось сохранение пробелов в реализации экологических гарантий.

«Слабый потенциал государственных органов, неадекватная правовая база, отсутствие координации, слабое соблюдение нормативных требований, ограниченная доступность местных экспертов и потребность в опытных консультантах по экологическим тематическим областям являются ключевыми препятствиями для реализации мер безопасности в РСЧ. Несмотря на прошлые позитивные усилия в этой области, в национальных системах гарантий все еще существуют пробелы, усугубляемые нехваткой комплексных руководств и исполнительных правил. По-прежнему имеются пробелы, такие как неспособность АБР или исполнительных и реализующих агентств быстро провести технические исследования во время подготовки и реализации проекта», - говорится в отчете.

Проект планирует задействовать международных и национальных консультантов для предоставления технической экспертизы исполняющим и внедряющим агентствам и достижения высокой степени готовности проекта в области гарантий и усиления реализации гарантий. Пул международных консультантов посредством рамочных соглашений и метода индивидуального отбора планируется привлечь до конца 2023 года.

Начиная с первого квартала и до конца 2025 года будет внедрена программа обучения мерам безопасности и программа обучения на рабочем месте для исполняющих и внедряющих агентств. С января до октября 2024 года будут проводиться страновые оценки по охране труда и технике безопасности, культурному наследию, обращению с отходами, сохранению биоразнообразия, предотвращению загрязнения и условиям труда.

С октября 2025 года до июля 2026 года должны быть подготовлены инструкции для конкретных стран по охране труда и технике безопасности, культурному наследию, управлению отходами, сохранению биоразнообразия, предотвращению загрязнения и условиям труда.

В течение третьего квартала 2023, 2024 и 2025 годов будет проводиться обучение по внедрению и мониторингу экологических мер безопасности в проектах и по подготовке отчетов по экологическому мониторингу.