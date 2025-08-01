АБР поможет Азербайджану улучшить реализацию проектов

Азиатский банк развития (АБР) планирует выделить 1 млн долларов США в рамках новой региональной технической помощи по проекту "Повышение готовности проектов и укрепление управления проектами в Центральной и Западной Азии".

Азиатский банк развития (АБР) планирует выделить 1 млн долларов США в рамках новой региональной технической помощи по проекту "Повышение готовности проектов и укрепление управления проектами в Центральной и Западной Азии".

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, проект охватывает девять стран региона - Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан - и направлен на повышение институционального потенциала в сфере закупок, подготовки и реализации проектов, финансируемых АБР.

По данным банка, техническая помощь будет предоставляться органам-исполнителям и реализующим агентствам с целью поддержки на ключевых этапах проектирования и внедрения проектов. Особое внимание будет уделено развитию навыков в сфере закупок, включая составление тендерной документации, проведение оценки заявок и подготовку отчетов, устранению “узких мест”, связанных с задержками в процедурах и недостаточной проектной готовностью, укреплению механизмов управления контрактами и разрешения жалоб, с упором на создание внутреннего потенциала, а не зависимость от внешних консультантов.

Как подчеркивается в сообщении АБР, эффективность реализации проектов в регионе уже демонстрирует позитивную динамику. Так, время, необходимое для проведения процедур закупок, сократилось с 370 дней в 2022 году до 261 дня в 2023 году и 181 дня в 2024 году. Однако, несмотря на этот прогресс, сохраняется необходимость в дальнейшем институциональном укреплении, особенно для устранения проблем, тормозящих достижение результатов развития.

АБР ориентируется на два главных индикатора готовности проекта - проектная готовность (наличие предварительной или детальной проектно-сметной документации до утверждения) и готовность к закупкам (наличие опубликованных тендерных документов по основным контрактам до начала реализации).

Техпомощь также направлена на внедрение механизмов фильтрации и оценки проектной зрелости на ранних этапах подготовки, поддержку соблюдения стандартов безопасности в процессах закупок, расширение сетей выпускников обучающих программ для обмена опытом и распространения передовых практик.

Проект соответствует приоритетам АБР в области регионального сотрудничества и предоставления общественных благ. Он направлен на формирование устойчивых и эффективных институций, способных реализовывать сложные инфраструктурные и социально-экономические проекты, а также адаптацию лучших практик к особенностям каждой страны-участницы.