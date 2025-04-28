АБР поможет Азербайджану стать региональным центром энергетики и торговли между ЦА и Европой

Азиатский банк развития (АБР) и Азербайджан будут сотрудничать для превращения страны в стратегический региональный центр энергетики и транспортной торговли между Центральной Азией и Европой.

Азиатский банк развития (АБР) и Азербайджан будут сотрудничать для превращения страны в стратегический региональный центр энергетики и транспортной торговли между Центральной Азией и Европой.

Как передает Report со ссылкой на отчет АБР, стратегия партнерства банка на 2025–2029 годы определит ключевые направления взаимодействия с Азербайджаном. Банк продолжит поддержку частного сектора, направленную на создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и внедрение инновационных решений.

"Это будет включать предложение новых финансовых продуктов для негосударственного сектора и поддержку микро-, малых и средних предприятий, а также нетрадиционных предпринимателей. Для содействия инклюзивному росту АБР сосредоточит усилия на развитии регионов и обеспечении преимуществ для женщин и уязвимых групп населения. Вместе АБР и Азербайджан будут стремиться к достижению высоких результатов в интересах страны и ее граждан", - говорится в отчете.

В 2024 году АБР предоставил Азербайджану кредиты на сумму 223,06 млн долларов США, из которых 131,5 млн долларов составили суверенные кредиты, а 91,56 млн долларов - несуверенные. Объем технической помощи за прошлый год составил 3,63 млн долларов. Общая сумма всех обязательств достигла 226,9 млн долларов.

Совокупный объем непогашенных остатков и неосвоенных обязательств АБР в частном секторе Азербайджана по состоянию на 31 декабря 2024 года составил 143,29 млн долларов США, что эквивалентно 1,11% от общего портфеля частного сектора банка.

"АБР остается ключевым партнером Азербайджана в развитии частного сектора, поддерживая проекты в сфере солнечной энергетики, создании цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве и расширении доступа к финансовым услугам через банковский сектор. Недавно банк расширил Программу торгового финансирования, подключив к ней два дополнительных коммерческих банка, и продолжил финансирование малых и средних предприятий", - подчеркивается в отчете.

По состоянию на конец 2024 года совокупный объем выплат Азербайджана по суверенным и несуверенным займам АБР составил 4,07 млрд долларов США. Эти средства были выделены за счет обычных и льготных ресурсов капитала.

На ту же дату АБР утвердил для Азербайджана 71 операцию в государственном секторе (кредиты, гранты, гарантии и техническую помощь) на общую сумму 4,357 млрд долларов США. Текущий государственный портфель включает два кредита и одну государственную гарантию на сумму 613,68 млн долларов США.