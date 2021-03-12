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АБР подготовит дорожную карту для развития рынка капитала Азербайджана

АБР подготовит дорожную карту для развития рынка капитала Азербайджана На реализацию проекта Корейский фонд партнерства «Электронная Азия и знания» предоставил техническую помощь на 750 тысяч долларов
Финансы
12 марта 2021 г. 11:53
АБР подготовит дорожную карту для развития рынка капитала Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) приступил к реализации проекта «Поддержка развития и реформирование рынка капитала в развивающихся странах Азии», который в рамках первого этапа охватит Азербайджан, Монголию и Узбекистан.

Как передает Report со ссылкой на АБР, на реализацию проекта предоставлена техническая помощь в размере 750 тысяч долларов США из Корейского фонда партнерства «Электронная Азия и знания», управляемого Азиатским банком развития.

Реализация проекта будет завершена в декабре 2023 года.

В рамках технического содействия будут проанализированы рынки капитала Азербайджана, Монголии и Узбекистана, будут проведены обзор существующего финансового сектора и диагностика.

Планируется провести технические исследования для определения прогресса развития рынка капитала по сравнению с другими странами. Путем консультаций с заинтересованными сторонами и соответствующими организациями государственного и частного секторов будут разработаны и утверждены дорожные карты для конкретных стран.

«Также для устранения выявленных пробелов будут подготовлены планы реализации стратегического развития рынка и даны необходимые политические рекомендации по наращиванию потенциала рынка капитала, внесению изменений в нормативно-правовую базу, созданию эффективной рыночной инфраструктуры и рыночных механизмов спроса и предложения», - отмечает АБР.

Кроме того, предусматривается проведение мероприятий по обмену знаниями о развитии рынка капитала. При этом будет изучен передовой международный опыт, включая факторы успеха, уникальные для соответствующих регионов с точки зрения политики, законов и правил, инфраструктуры и системы информационных технологий, рыночных механизмов и продуктов. Это будет осуществляться через специальные вебинары, семинары, ознакомительные поездки и другие мероприятия по наращиванию потенциала заинтересованных сторон (финансовых органов и финансового рынка).

«При сотрудничестве с Международной ассоциацией рынков капитала и другими международными институтами будет использован их опыт в развитии рынка облигаций. Проект будет опираться на уроки, извлеченные из разнообразного опыта региона, с упором на развитие местного рынка государственных и корпоративных облигаций», - говорится в сообщении банка.

Проект будет поддерживать расширение глубоких, эффективных и диверсифицированных финансовых рынков для удовлетворения долгосрочных потребностей в финансировании, повышения финансовой стабильности и, в конечном итоге, создания устойчивой инфраструктуры финансирования и социально-экономического развития стран.

В рамках проекта будут даны рекомендации для развития рынков капитала с целью поддержки приоритетных направлений деятельности Стратегии 2030. Основой для этих рекомендаций будут результаты страновых оценок и технических исследований, а также уроки, собранные на семинарах, меры по наращиванию потенциала и обмен знаниями.

В рамках второй фазы проекта техпомощи предполагается дальнейшее углубление рынков капитала и расширение охвата посредством привлечения других стран.

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