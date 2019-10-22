АБР подготовил специальный видеоролик, посвященный 20-летию сотрудничества с Азербайджаном - ВИДЕО

Азиатский банк развития (АБР) в честь 20-летия сотрудничества подготовил специальный видеоролик и брошюру о развитии взаимоотношений с Азербайджаном, которые представлены на официальном сайте этой международной организации.

Как передает Report, в брошюре АБР представляет новую стратегию партнерства с Азербайджаном, охватывающую период 2019–2023 гг.

Отмечается, что банк будет нацелен на поддержку развития частного сектора, повышение эффективности государственного сектора и улучшение инфраструктуры и укрепление человеческого капитала.

Кроме того, в приоритетные направления банка входят ускорение прогресса в достижении гендерного равенства, борьба с изменением климата и повышение экологической устойчивости, содействие региональному сотрудничеству и интеграции, укрепление управления и институционального потенциала, содействие государственно-частному партнерству.

В материалах отмечается, что АБР работает с правительством Азербайджана для достижения диверсифицированного, всестороннего и устойчивого роста.

Рассказывая об истории взаимоотношений, видеоролик и брошюра содержат информацию о присоединении Азербайджана к Азиатскому банку развития в 1999 году. Отмечается, что с тех пор АБР стал его крупнейшим партнером на пути развития.

Будучи крупнейшим многосторонним партнером Азербайджана в области развития, АБР выделил более 5 миллиардов долларов для финансовой поддержки страны за всю историю сотрудничества. До настоящего времени при поддержке проектов и программ АБР обеспечена снабжение 485 000 человек чистой питьевой водой, защита от наводнений для 240 000 человек, обеспечен доступ к электроэнергии для 100 000 домашних хозяйств, а также при поддержке банка построены и модернизированы 325 километров автомобильных дорог.