АБР пересмотрел прогноз инфляции для региона Кавказа и Центральной Азии

Инфляция в регионе Кавказа и Центральной Азии останется повышенной на уровне 10,6% в 2023 году и 7,8% в 2024 году.

Инфляция в регионе Кавказа и Центральной Азии останется повышенной на уровне 10,6% в 2023 году и 7,8% в 2024 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на июльский доклад Азиатского банка развития (АБР) "Прогноз развития Азии: устойчивый рост при сдерживании инфляции".

В апрельском отчете АБР прогнозировал инфляцию на 2023 год на уровне 10,3%, а в 2024 году - 7,5%.

"Оба прогноза выше апрельского прогноза, в основном из-за высокой инфляции в Казахстане и Азербайджане, где инфляция удерживалась на уровне 11,5% в течение 5 месяцев 2023 года, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики.

В Казахстане внешнее инфляционное давление ослабло, но подавлению инфляции будет препятствовать недавно объявленное усиление фискальной политики как в 2023 году, так и в 2024 году", - говорится в отчете.

По прогнозам АБР, в 2023 году инфляция увеличится с 11,8% (апрельский прогноз) до 12,4%, а в 2024 году - с 6,4% до 7,2%.

Напротив, инфляция значительно замедлилась в Грузии, с 13,1% в годовом исчислении за первые 5 месяцев 2022 года до 5,4% годом позже, а в Армении с 7,7% до 5,2%. Таким образом, центральные банки обеих стран впервые с 2020 года снизили учетные ставки. Таким образом, прогнозы инфляции в этом отчете пересмотрены в сторону понижения для обеих стран за оба года, как и для Туркменистана", - отмечает АБР.