АБР ожидает роста экономики Азербайджана в следующем году

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Экономика Азербайджана, имеющего высокие нефтяные доходы, в этом году показала спад на 1,3%, но в следующем году ожидается ее рост.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью Reuters глава азербайджанского представительства АБР в Азербайджане Нариман Манапбеков.

Напомним, что, согласно более ранним прогнозам АБР, ВВП Азербайджана снизится на 1,1% в 2017 году.

"Экономический спад связан с падением цен на нефть. Кроме того, добыча нефти в стране снизилась на 9% в первом полугодии года. Хотя спад за тот же период 2016 года составил всего 0,4%", - сказал он.

По словам представителя АБР, в настоящее время около 75% государственных доходов Азербайджана и 45% ВВП формируются за счет нефти и газа.