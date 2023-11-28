АБР осуществил второй выпуск облигаций в азербайджанских манатах

Азиатский банк развития (АБР) привлек 14,5 млн азербайджанских манатов (около 8,5 млн долларов США) посредством второй эмиссии манатных облигаций.

Азиатский банк развития (АБР) привлек 14,5 млн азербайджанских манатов (около 8,5 млн долларов США) посредством второй эмиссии манатных облигаций.

Как передает Report со ссылкой на АБР, это пятая гендерная облигация АБР в этом году, выпущенная в местной валюте развивающейся страны-члена, что отражает стратегию банка по привлечению влиятельных инвесторов к своей программе заимствований.

Выпуск структурирован как трехлетние облигации, привязанные к валюте, с фондом погашения, отражающим условия амортизации основного гендерного кредита, целью которого является расширение доступа к кредитам для женщин и сельскохозяйственных работников. Облигации номинированы в азербайджанских манатах, но расчеты производятся в долларах США, что облегчает привлечение международных инвесторов.

По облигациям выплачивается полугодовой купон в размере 6,25% в год, и они котируются на Люксембургской фондовой бирже. Он был организован Goldman Sachs International и подписка на них произведена со стороны двух европейских институциональных инвесторов — Record Currency Management и Capitulum Asset Management.

"Будучи нашим 12-м выпуском облигаций в национальной валюте в этом году, АБР также ускоряет нашу программу предоставления средств в нацвалюте как суверенным, так и частным заемщикам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - сказал казначей АБР Пьер Ван Петегем. - Хотя эти выпуски облигаций в местной валюте невелики по сравнению с нашими основными мировыми валютными ориентирами, они стратегически значимы и привлекают портфельные инвестиции в развивающиеся страны".

"Мы рады сотрудничать с АБР в этой влиятельной сделке, которая поддержит финансирование в местной валюте ММСП, которые работают в цепочке поставок продуктов питания в Азербайджане, и улучшит гендерное равенство в этом секторе. Доступное финансирование в местной валюте способствует развитию здорового и процветающего отечественного частного сектора, а Фонд устойчивого финансирования Record EM по-прежнему стремится предоставлять устойчивые валютные решения, которые обеспечивают инклюзивное распределение доходов в местных сообществах", — сказал генеральный директор Record Currency Management Ян Хендрик Витте.

"Мы гордимся тем, что являемся частью этой инициативы, которая обеспечивает нам присутствие в Азербайджане, одновременно поддерживая важные социальные проекты очень прозрачным образом", - сказал старший портфельный менеджер Capitulum Asset Management Теодор Киршнер, который отвечает за экологические и социальные вопросы компании.

В 2023 году для поддержки своих операций в местной валюте АБР выпустил гендерные и зеленые облигации в грузинских лари; гендерные и медицинские связи в монгольском тугрике; гендерные и зеленые облигации в казахстанских тенге, а также нетематические облигации в азербайджанских манатах, китайских юанях, грузинских лари и казахстанских тенге.

Основанный в 1966 году АБР имеет 68 членов, 49 из которых являются представителями региона.