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АБР осуществил третий выпуск облигаций в азербайджанских манатах

АБР осуществил третий выпуск облигаций в азербайджанских манатах Азиатский банк развития (АБР) привлек 19,5 млн манатов (около 11,5 млн долларов США) посредством выпуска вторых гендерных облигаций в нацвалюте Азербайджана.
Финансы
29 января 2024 г. 13:54
АБР осуществил третий выпуск облигаций в азербайджанских манатах

Азиатский банк развития (АБР) привлек 19,5 млн манатов (около 11,5 млн долларов США) посредством выпуска вторых гендерных облигаций в нацвалюте Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на АБР, основной целью размещения облигаций является расширение доступа женщин к кредитам и поддержка развития аграрного сектора. Облигации номинированы в манатах, но расчеты производятся в долларах США, что облегчает привлечение международных инвесторов.

Срок обращения облигаций составляет 3 года, а купоны будут выплачиваться раз в полгода по ставке 6,5% годовых.

Облигации котируются на Люксембургской фондовой бирже. Организатором выпуска выступила Merrill Lynch International, а облигации приобретены со стороны одного европейского инвестора.

"Спрос международных инвесторов на облигации в нацвалюте играет ключевую роль в мобилизации финансовых ресурсов АБР для операций в национальной валюте в наших развивающихся странах-членах, поскольку мы стремимся расширить валютную структуру нашей программы заимствований", - сказала помощник казначея АБР Мария Ломотан.

Это третий выпуск облигаций АБР, номинированных в азербайджанских манатах, и его первый выпуск в нацвалюте в 2024 году. В 2023 году АБР привлек 8,4 млн манатов (4,9 млн долларов США) и 14,5 млн манатов (8,5 млн долларов США) за счет двух выпусков облигаций.

В 2023 году АБР выпустил 12 облигаций в национальных валютах - в азербайджанских манатах, китайских юанях, грузинских лари, казахстанских тенге и монгольских тогрогах.

АБР основан в 1966 году и имеет 68 членов, 49 из которых из региона. Азербайджан является членом АБР с 1999 года.

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Версия на английском языке ADB issues third Azerbaijani manat-denominated bond

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