АБР осуществил первый выпуск облигаций в азербайджанских манатах

Азиатский банк развития (АБР) привлек почти 8,4 млн манатов (около 4,9 млн долларов США) в рамках своего первого выпуска облигаций, номинированных в национальной валюте Азербайджана.

Азиатский банк развития (АБР) привлек почти 8,4 млн манатов (около 4,9 млн долларов США) в рамках своего первого выпуска облигаций, номинированных в национальной валюте Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на банк, эмиссия была структурирована как номинированная в азербайджанских манатах, но с расчетами в долларах США. Это позволяет АБР полностью снизить валютные риски, связанные с его базовым проектом, и открывает доступ к более широкому пулу инвесторов, который требуется только для мобилизации долларов для подписки на облигации.

Доходность облигаций со сроком погашения 2,5 года составляет 6%, и они котируются на Люксембургской фондовой бирже. Эмиссия была организована Goldman Sachs International и подписка полностью осуществлена Capitulum Asset Management GmbH.

За счет средств, привлеченных от размещения облигаций, будет напрямую профинансирован проект ООО "Avrora" по цепочке поставок основных продуктов питания по время кризиса COVID-19 . Проект обеспечивает необходимую поддержку ликвидности "Avrora" для поддержания его деятельности и средств к существованию более 2 600 сотрудников. Проект также поддерживает гендерную инклюзивность и способствует продовольственной безопасности за счет производства и распределения пшеницы и молочных продуктов.

"Эта сделка помогает нам реализовать нашу цель — получить доступ к местной доходности в Азербайджане при устойчивом использовании доходов прозрачным наднациональным эмитентом", — сказал старший портфельный менеджер Capitulum Теодор Киршнер.

Выпуск облигаций АБР в местной валюте не только привлекает финансирование в местной валюте для поддержки кредитов тем заемщикам, которые не могут управлять валютным риском, связанным с кредитами в долларах или евро, но также способствует развитию рынка капитала.

АБР основан в 1966 году, имеет 68 членов, из них 49 из региона.