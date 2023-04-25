АБР огласил объем финансирования проектов в Азербайджане в 2022 году

В 2022 году Азиатский банк развития (АБР) на финансирование проектов в Азербайджане выделил 117,3 млн долларов США.

В 2022 году Азиатский банк развития (АБР) на финансирование проектов в Азербайджане выделил 117,3 млн долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в годовом отчете АБР за 2022 год.

"Банк осуществил свои первые крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии в частном секторе в стране, подписав несуверенный кредит в размере 21,4 млн долларов США с компанией с ограниченной ответственностью Masdar Azerbaijan Energy. Кредит обеспечивает долгосрочное финансирование строительства солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт, которая будет производить чистую энергию для снабжения 30 406 домов ежегодно.

Проект увеличит долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны, где преобладают ископаемые виды топлива, что будет стимулировать дальнейшие инвестиции частного сектора в сектор возобновляемых источников энергии в Азербайджане", - говорится в отчете.

В прошлом году АБР выделил 3 млн долларов США в качестве технического содействия. Банк также привлек дополнительно 92,9 млн долларов США в виде софинансирования.

По состоянию на конец 2022 года долевое участие Азербайджана в капитале АБР составляет 0,444%, а право голоса - 0,649%. Не смотря на то, что доля в голосовании немного выше, чем акционерное участие, такое соотношение увеличивает весомость голоса небольших стран.

АБР основан в 1966 году, его членами являются 68 стран, 49 из которых находятся в регионе. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин - Маниле.

Азербайджан был принят в члены Азиатского банка 22 декабря 1999 года.

Ведущими акционерами АБР являются Япония (15,571% от общего акционерного капитала) и США (15,571%), Китай (6,429%), Индия (6,317%), Австралия (5,773%), Канада (5,219%) и Южная Корея (5,026%).