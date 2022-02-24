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АБР огласил новую дату юбилейного собрания Совета управляющих в 2022 году

АБР огласил новую дату юбилейного собрания Совета управляющих в 2022 году 55-е Ежегодное собрание Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) в этом году будет проходить в два этапа ввиду сохраняющихся проблем, создаваемых COVID-19 для поездок, здоровья и безопасности участников.
Финансы
24 февраля 2022 г. 15:03
АБР огласил новую дату юбилейного собрания Совета управляющих в 2022 году

55-е Ежегодное собрание Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) в этом году будет проходить в два этапа ввиду сохраняющихся проблем, создаваемых COVID-19 для поездок, здоровья и безопасности участников.

Как передает Report со ссылкой на АБР, 5 мая будет проведено виртуальное заседание Совета управляющих для рассмотрения финансовой отчетности АБР и распределения чистой прибыли.

Полномасштабное ежегодное собрание, на котором будут рассмотрены оставшиеся вопросы повестки дня и мероприятия, состоится 5–8 сентября в Коломбо (Шри-Ланка).

Отметим, что согласно подписанному 29 сентября 2021 года между АБР и правительством Шри-Ланки меморандуму о взаимопонимании, ежегодное собрание в 2022 году планировалось провести в Коломбо со 2 по 5 мая.

Отметим, что в Баку в 2015 году было проведено 48-е Ежегодное собрание Совета управляющих АБР. Управляющим от Азербайджана в банке является министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

АБР учрежден в 1966 году и имеет 67 стран-участниц. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5%.

За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более 5 млрд долларов США. В 2021 году АБР выделил кредит в размере 250 млн долларов США в целях помощи правительству Азербайджана в реализации комплексного плана по смягчению медицинских, социальных и экономических последствий пандемии коронавируса.

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Версия на английском языке ADB announces new date for 2022 Board of Governors’ Annual Meeting

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