АБР огласил направления новой стратегии партнерства с Азербайджаном

Азиатский банк развития (АБР) в 2024 году приступит к реализации новой стратегии партнерства с Азербайджаном, которая охватит период 2024–2028 годы.

Азиатский банк развития (АБР) в 2024 году приступит к реализации новой стратегии партнерства с Азербайджаном, которая охватит 2024–2028 годы.

Как передает Report со ссылкой на банк, текущие операции АБР осуществляются в рамках стратегии партнерства со страной на 2019–2023 годы, которая направлена на стимулирование развития частного сектора, повышение эффективности государственного сектора, улучшение инфраструктуры и укрепление человеческого капитала.

"С 2023 по 2026 годы АБР сосредоточится на энергетике, транспорте, управлении государственным сектором, сельском хозяйстве и образовании. Банк будет поддерживать правительство в расширении регионального сотрудничества посредством хорошо интегрированных региональных транспортных систем. Восстановление региональной ирригационной сети при участии АБР повысит продуктивность сельского хозяйства и поможет сохранить продовольственную безопасность. Энергетические реформы будут поддерживаться развитием фундаментальной инфраструктуры передачи и распределения и принятием инновационных инициатив в этом секторе.

Инвестирование в развитие технического профессионального образования позволит укрепить человеческий капитал в стране. Это также поможет улучшить и построить современные профессионально-технические училища и продвигать политические реформы", - отмечает банк.

АБР будет привлекать частный сектор к проектам, связанным с торговлей, финансами, расширением малых и средних предприятий и развитием инфраструктуры. "Банк также тесно сотрудничает с правительством, чтобы сделать финансирование в местной валюте доступным для частного сектора через облигации в местной валюте", - говорится в информационном бюллетене банка.

АБР подчеркивает, что Азербайджан стремится развивать устойчивую и конкурентоспособную экономику, создавать инклюзивное общество, улучшать человеческий капитал, переходить к «зеленому росту» и улучшать инфраструктуру в соответствии с 10-летней стратегией развития правительства «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития».

"В настоящее время правительство намерено сократить внешний долг и рассматривает возможность внешнего заимствования для инноваций и высоких технологий. АБР тесно сотрудничает с правительством, чтобы создать условия для выборочного кредитования таких проектов. Улучшение мер гендерного равенства в рамках проектов, укрепление управленческого и институционального потенциала учреждений-исполнителей, а также содействие финансовой устойчивости инвестиций является ключевым направлением", - отмечается в бюллетене.

На сегодняшний день АБР выделил Азербайджану 67 кредитов, грантов и техническую помощь в государственном секторе на общую сумму 3,7 млрд долларов США. Совокупная сумма кредитных выплат Азербайджану составляет 3,96 млрд долларов США. Они финансировались за счет регулярных и льготных обычных капитальных ресурсов. Текущий суверенный портфель АБР в Азербайджане включает 1 кредит и 1 суверенную гарантию на сумму 565,2 млн долларов США.

Всего непогашенных кредитов и невыплаченные обязательства по несуверенным операциям АБР в Азербайджане по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 34,7 млн долларов США, что составляет 0,27% от общего портфеля для частного сектора АБР. Общий объем несуверенного софинансирования с 2004 года по 8 инвестиционным проектам составляет 1,22 млрд долларов США.