​АБР оценил ущерб глобальной экономике от коронавируса

Ущерб, нанесенный мировой экономике последствиями пандемии коронавируса, может достигнуть 4,1 трлн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Asian Development Outlook 2020 Азиатского банка развития (АБР).

В документе отмечается, что на фоне негативных тенденций глобальный ВВП сократится на 4,8%. Ущерб, нанесенный пандемией азиатским странам, включая Китай, ожидается в размере 891,6 млрд долларов США.

"Если пандемия приведет к более краткосрочной остановке экономической деятельности, глобальная экономика пострадает на 2 трлн долларов США, а глобальный ВВП сократится на 2,3%", - отмечается в докладе.

Кроме того, в этом году банк снизил прогноз экономического роста для Азии на 3,3 процентных пункта - до 2,2%. А в следующем году экономический рост на этом континенте прогнозируется на уровне 6,2%.