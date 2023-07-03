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АБР: Объем факторингового рынка в Азербайджане может достигнуть 1,7 млрд долларов

АБР: Объем факторингового рынка в Азербайджане может достигнуть 1,7 млрд долларов В ближайшие 3-5 лет объем факторингового рынка в Азербайджане может достигнуть 1,7 млрд долларов США.
Финансы
3 июля 2023 г. 12:53
АБР: Объем факторингового рынка в Азербайджане может достигнуть 1,7 млрд долларов

В ближайшие 3-5 лет объем факторингового рынка в Азербайджане может достигнуть 1,7 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР).

Согласно документу, в 2022 году в стране было произведено факторинговых платежей на сумму 69,9 млн долларов.

"Рынок факторинговых услуг в Азербайджане ограничен, только несколько банков и небанковских финансовых учреждений в стране предлагают эти услуги. Программа финансовых консультационных услуг Азербайджана, поддерживаемая Международным финансовым институтом (IFC), предусматривает создание электронного реестра движимого залога для отслеживания активов, выступающих в качестве залога малого бизнеса, и повышение доверия кредиторов при предоставлении кредитов этим предприятиям”, - говорится в заявлении AБР.

Напомним, что в 2021 году объем факторинговых платежей в Азербайджане составил 110 млн евро.

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Версия на английском языке ADB: Factoring volume could reach $1.7 billion within 3 years in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ADB: "Azərbaycanda faktorinq bazarının həcmi 1,7 milyard dollara çata bilər"

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