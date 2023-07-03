АБР: Объем факторингового рынка в Азербайджане может достигнуть 1,7 млрд долларов

В ближайшие 3-5 лет объем факторингового рынка в Азербайджане может достигнуть 1,7 млрд долларов США.

В ближайшие 3-5 лет объем факторингового рынка в Азербайджане может достигнуть 1,7 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР).

Согласно документу, в 2022 году в стране было произведено факторинговых платежей на сумму 69,9 млн долларов.

"Рынок факторинговых услуг в Азербайджане ограничен, только несколько банков и небанковских финансовых учреждений в стране предлагают эти услуги. Программа финансовых консультационных услуг Азербайджана, поддерживаемая Международным финансовым институтом (IFC), предусматривает создание электронного реестра движимого залога для отслеживания активов, выступающих в качестве залога малого бизнеса, и повышение доверия кредиторов при предоставлении кредитов этим предприятиям”, - говорится в заявлении AБР.

Напомним, что в 2021 году объем факторинговых платежей в Азербайджане составил 110 млн евро.