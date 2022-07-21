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АБР назвал причины ускорения инфляции в Азербайджане

АБР назвал причины ускорения инфляции в Азербайджане Азиатский банк развития (АБР) повысил прогнозы инфляции для Кавказа и Центральной Азии с 8,8% до 11,3% на 2022 год и с 7,1% до 8,1% на 2023 год.
Финансы
21 июля 2022 г. 10:50
АБР назвал причины ускорения инфляции в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) повысил прогнозы инфляции для Кавказа и Центральной Азии с 8,8% до 11,3% на 2022 год и с 7,1% до 8,1% на 2023 год.

Как передает Report, об этом говорится в июльском докладе АБР "Asian Development Outlook-2022".

Согласно отчету, дальнейший рост мировых цен на сырьевые товары и сбои в цепочках поставок из-за войны в Украине усилили инфляционное давление, которые уже были распространены в субрегионе.

"Повышены прогнозы инфляции для Азербайджана, Грузии, Казахстана и Узбекистана. Уровень инфляции в Азербайджане в мае вырос до 12,6% из-за роста цен на продукты питания из-за перебоев с поставками на фоне войны в Украине и роста цен у торговых партнеров", - отмечает АБР.

Среднегодовая инфляция в Грузии выросла до 12,7% в мае из-за роста цен на продукты питания, транспорт и коммунальные услуги. В Казахстане среднегодовая инфляция ускорилась до 11,3% в том же месяце, при этом цены на продукты питания выросли на 14,5%, непродовольственные товары – на 10,2%, услуги – на 8,1%. Запрет Российской Федерации на экспорт пшеницы и сахара вызвал дефицит и рост цен на эти товары в Казахстане. Инфляция в Узбекистане выросла до 10,2% за первые 5 месяцев 2022 года.

"Либерализация цен на пшеницу и ожидаемый рост цен на коммунальные услуги в сочетании с экономическим воздействием войны в Украине ускорит инфляцию в 2022 году. Но никаких корректировок в сторону повышения не производится в прогнозе инфляции для других стран субрегиона", - говорится в докладе АБР.

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Версия на английском языке ADB announces reasons for acceleration of inflation in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ADB Azərbaycandakı inflyasiyanın sürətlənməsinin səbəblərini açıqlayıb

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