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АБР назвал объем инвестиций в цифровизацию железных дорог Азербайджана

АБР назвал объем инвестиций в цифровизацию железных дорог Азербайджана Азиатский банк развития (АБР) и правительство Азербайджана инвестируют в общей сложности 60,52 млн долларов США в проект цифровой трансформации ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД).
Финансы
29 мая 2025 г. 12:41
АБР назвал объем инвестиций в цифровизацию железных дорог Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) и правительство Азербайджана инвестируют в общей сложности 60,52 млн долларов США в проект цифровой трансформации ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД).

Как передает Report со ссылкой на АБР, из этой суммы 47 млн долларов предоставлены в виде кредита банком, а 13,52 млн долларов составляют национальный вклад Азербайджана. Завершение проекта ожидается к 31 декабря 2028 года.

В АБР не исключают вероятность увеличения стоимости проекта, если возникнет необходимость в дополнительном усовершенствовании.

Цель проекта - цифровизация ключевых процессов АЖД с акцентом на повышение безопасности, надежности и эффективности железнодорожной системы страны. Это включает внедрение цифровых решений в управление перевозками, активами, инвестиционным планированием, обработку клиентских данных и корпоративные функции.

В АБР считают, что цифровизация играет ключевую роль в повышении операционной эффективности, конкурентоспособности и раскрытии транзитного потенциала Азербайджана. Ожидается, что проект позволит оптимизировать управление данными и активами, что, в свою очередь, положительно скажется на операционных и финансовых результатах АЖД.

Железнодорожная сеть Азербайджана является стратегическим звеном в коридорах 2 и 6 Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) - двух из шести ключевых экономических маршрутов региона. Реализация проекта соответствует Транспортной стратегии ЦАРЭС 2030 и Железнодорожной стратегии ЦАРЭС на 2017–2030 годы, направленным на модернизацию инфраструктуры, развитие мультимодальных перевозок и реформу железнодорожного сектора.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За время сотрудничества банк выделил стране более 5 млрд долларов США для реализации различных проектов в государственных и частных секторах.

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