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АБР назначил нового странового директора по Азербайджану

АБР назначил нового странового директора по Азербайджану 09:20
Финансы
7 октября 2024 г. 09:36
АБР назначил нового странового директора по Азербайджану

Назначен новый страновой директор Азиатского банка развития (АБР) по Азербайджану.

Как сообщает Report, главой представительства в Азербайджане стала Сунния Дуррани-Джамал.

Сегодня она официально приступила к своим обязанностям в постоянном представительстве АБР в Азербайджане, заменив Кэндис МакДейган, занимавшую эту должность с 2021 года.

Сунния Дуррани-Джамал имеет более 25 лет профессионального опыта, 16 из которых она провела в АБР, в основном на руководящих должностях. Она являлась региональным директором АБР в Камбодже, старшим советником вице-президента по Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону и главным экономистом.

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Версия на английском языке ADB appoints new country director for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ADB Azərbaycan üzrə yeni ölkə direktoru təyin edib

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