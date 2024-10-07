АБР назначил нового странового директора по Азербайджану

09:20

Назначен новый страновой директор Азиатского банка развития (АБР) по Азербайджану.

Как сообщает Report, главой представительства в Азербайджане стала Сунния Дуррани-Джамал.

Сегодня она официально приступила к своим обязанностям в постоянном представительстве АБР в Азербайджане, заменив Кэндис МакДейган, занимавшую эту должность с 2021 года.

Сунния Дуррани-Джамал имеет более 25 лет профессионального опыта, 16 из которых она провела в АБР, в основном на руководящих должностях. Она являлась региональным директором АБР в Камбодже, старшим советником вице-президента по Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону и главным экономистом.