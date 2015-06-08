АБР может выделить новый кредит Азербайджану в этом году - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 8 июня. REPORT.AZ / Интервью главы представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Олли Норойоно агентству Report:

- В прошлом месяце между правительством Азербайджана и Азиатским банком развития был подписан протокол намерений о выделении многотраншевого кредита (750 млн. долларов). На каких условиях будет предоставлен кредит?

- Документ, подписанный с целью предоставления в будущем кредита ОАО "Азеришыг", является не юридическим документом, а меморандумом о намерениях. В рамках этого документа между АБР и Азербайджаном достигнуто соглашение о совместной разработке проекта. Он будет утвержден после внутреннего исследования АБР. В то же время, меморандум должен быть утвержден правительством страны. Что касается условий, особых условий в меморандуме не обозначено. Правительство и банк должны согласовать условия в период между подписаниями меморандума и кредитного соглашения. Сейчас проводятся работы над данным проектом. Предполагается, что проект в этом году будет представлен на рассмотрение Совета директоров АБР.

- Ожидается ли в этом году подписание нового кредитного соглашения АБР с каким-либо коммерческим банком в Азербайджане? Может ли АБР принять участие в качестве стратегического инвестора в капитале какого-либо возникшего в результате консолидации или уже существующего банка в стране?

- Мы уже подписали кредитное соглашение с двумя банками. В этом году подписания кредитного соглашения с каким-либо банком не ожидается. Однако, АБР продолжит работу с местными банками. В частности, мы продолжаем диалог с коммерческими банками в направлении развития малого и среднего предпринимательства. Пока что АБР реализует здесь лишь проекты по кредитной поддержке. Помимо предоставления кредита, мы работаем с банками в направлении финансирования торговли, оказываем им поддержку. У нас нет никакой практики и планов по приобретению акций какого-либо банка Азербайджана.

- Каковы ваши предложения относительно реализации проекта развития рынка капитала в Азербайджане? Кроме того, мы хотели бы получить информацию о планах АБР по выпуску облигаций в манатах. В какие сроки и каком объеме будет реализована данная идея?

- Пока конкретных предложений по этому поводу нет. Наше единственное предложение было связано с выпуском облигаций в манатах, которое в настоящее время находится на начальной стадии - вопрос обсуждался на уровне казначейства. Облигации предназначены для внутреннего рынка. Это будет первый наш опыт в качестве эмитента на фондовом рынке Азербайджана. Отметим, что аналогичная эмиссия уже проводилась в лари в Грузии. Кроме того, для нас важно детально изучить отечественный рынок капитала. Недавно побывавшие в Баку наши эксперты не смогли встретиться с представителями Центрального банка, однако, провели встречи в Государственном комитете по ценным бумагам и министерстве финансов. Этот вопрос находится на ранней стадии разработки и по нему еще не принято конкретных решений. После обсуждений с учетом потенциальных возможностей будет принято окончательное решение. Пока даже не согласован график, лишь проведены первичные обсуждения.

В основном, мы стараемся удовлетворить потребности стран-членов банка. Мы не навязываем этим странам наши интересы, а рассматриваем проекты, для финансирования которых к нам обращаются правительства. Однако, например, если правительство желает участия АБР в какой-либо сфере, мы максимально стараемся удовлетворить потребности в этой области. На данный момент к нам обращаются, в основном, в связи с реализацией инфраструктурных проектов. Если от правительства Азербайджана поступят обращения по другим сферам, мы постараемся решить вопрос положительно.

- После девальвации большинство банков Азербайджана ограничило кредитование. В связи с этим, есть ли у вас предложения по монетарной политике для банков? Обращались ли вы в Центробанк с подобными советами консультативного характера?

- Мы работаем с Центробанком исключительно над совместным проектом по развитию микрофинансирования и сейчас продолжаем сотрудничество в этом направлении. Однако, как представительство, так и головной офис АБР уделяют внимание данному вопросу, потому что этот фактор оказывает определенное воздействие на операции с банками. Сейчас главные специалисты, частный сектор, в особенности, работающие с банками представители внимательно отслеживают данный вопрос.

- После девальвации национальной валюты в Азербайджане озвучиваются различные мнения, касающиеся возникновения проблем с погашением выданных банкам валютных кредитов. В свою очередь, кредиты АБР также были выражены в инвалюте. Вы проводили исследования по данному вопросу?

- Весь прошлый год мы проводили исследования в двух банках-партнерах. Поэтому последствия девальвации в феврале 2015 года не нашли отражение в итоговом отчете. Однако, в последующих проектах мы серьезно подойдем к этому вопросу. Мы положительно оцениваем запланированные правительством мероприятия по сокращению бюджетных расходов, поддержке экономического роста и развитию ненефтяного сектора. Реальные возможности для устранения последствий девальвации мы видим в развитии частного сектора. Например, в Казахстане увеличены субсидии в частный сектор, ранее зависимая от экспорта кофе Бразилия добилась важных достижений благодаря развитию частного сектора. Если в стране нет частного сектора или же он слабо развит, необходимо вмешательство правительства. Однако это не означает, что правительство должно взять на себя определенную работу, а всего лишь оказывать всяческую поддержку частному сектору путем создания благоприятных условий для его дальнейшего развития.

- Как по-вашему, 34%-ной девальвации достаточно для экономики Азербайджана или же мы должны подобно России отпустить национальную валюту в свободное плавание?

- Мы считаем, что рыночное регулирование курса возможно. Это была первая девальвация, и, безусловно, после нее можно ожидать новую волну. Это означает, что придется пережить одну проблему дважды. Если отпустить свободно курс, наступит шок, после которого последует экономический рост. Однако данный вопрос имеет и обратную сторону – насколько готов финансовый сектор Азербайджана к этому давлению, которое может привести к различным последствиям. В некоторых случаях финансовый сектор приходит в себя после подобного шока в течение 2-3 лет, порой процесс восстановления может затянуться и на 7-8 лет. Турция пережила подобное несколько раз - в 2004, 2008, 2012 годах. И каждый раз несколько банков покидало рынок. Поэтому, банковский сектор должен быть готов к подобным воздействиям. Если же Центробанк принимает подобное решение, значит, считает его наиболее верным. Однако, в любом случае, каждое решение имеет свои сложности.