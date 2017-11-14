АБР может утвердить новый кредит для Азербайджана 1 декабря - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) 1 декабря обсудит вопрос о предоставлении кредита ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщает Report, азербайджанская сторона может получить 400 млн долларов.

Средства будут выделены пятью траншами и предназначены для первого этапа проекта модернизации железнодорожной инфраструктуры страны. Речь идет о реконструкции железнодорожной линии Баку-Ялама. Из общей суммы кредита 150 млн долларов предназначены для реконструкции дороги, остальные 250 млн долларов - корпоративной реструктуризации управления железной дороги.

Напомним, что 23-25 октября делегация в составе представителей АЖД и министерства финансов побывала с визитом в Маниле (Филиппины) для переговоров по данному проекту.