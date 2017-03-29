АБР может принять участие в финансировании проекта Север-Юг

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "Миссия Азиатского банка развития (АБР) посетила Азербайджан. В ближайшие дни мы доведем до внимания правительства Азербайджана и руководства ЗАО "Азербайджанские железные дороги" наше мнение по возможности финансирования проекта Север-Юг".

Как сообщает Report, об этом заявил глава бакинского офиса АБР Нариман Маннапбеков.

"Сумма пока неизвестна. Приблизительная сумма может быть раскрыта в августе. В ближайшие две недели, до 15 апреля, банк опубликует отчет Asian Development Outlook, в котором также будут представлены данные по Азербайджану", - сказал представитель банка.