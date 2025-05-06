АБР: К концу года в Азербайджане около 4 млн человек будут использовать цифровые платежи

Финансовая инклюзия в Азербайджане значительно улучшилась за последние годы благодаря реализации стратегических инициатив в сфере финансовых технологий.

Финансовая инклюзия в Азербайджане значительно улучшилась за последние годы благодаря реализации стратегических инициатив в сфере финансовых технологий.

Как сообщает Report со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР), ожидается, что к концу 2025 года около 3,85 млн человек будут использовать цифровые платежи.

АБР отмечает, что одним из ключевых достижений стало внедрение Мгновенной платежной системы (IPS), разработанной в рамках стратегии цифровых платежей Центрального банка Азербайджана.

"Эта система позволяет клиентам дистанционно регистрировать банковские счета, управлять ими, получать информацию о балансе и при необходимости закрывать счета. Все операции осуществляются с использованием принципов открытого банкинга, что обеспечивает безопасный обмен данными между банками и поставщиками финансовых услуг. На сегодняшний день к IPS подключены 19 банков, Государственное казначейство при Министерстве финансов и национальный оператор почтовой связи Azerpost. Сейчас ведется работа по расширению охвата системы и увеличению числа цифровых решений", - подчеркивает АБР.

Среди других значимых инноваций банк выделяет внедрение технологии “tap to/on phone”, которая позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона, а также запуск Электронной системы управления знаниями, облегчающей доступ к информации и проведение удаленной идентификации. Параллельно идет разработка правовой базы и стандартов для внедрения модели открытых финансов (open finance).

АБР отмечает бурный рост цифровых банковских услуг в период с 2017 по 2021 год. За это время объем мобильного банкинга вырос в 14,1 раза, количество операций - в 7,4 раза, объем интернет-банкинга - в 5,1 раза, число онлайн-операций - в 2,1 раза.

"Банки активно внедряют технологии токенизации и выпускают виртуальные платежные карты. В 2021 году четыре банка начали использовать систему Apple Pay. Для расширения доступа к базовым банковским продуктам в 2021 году был реализован проект “Базовые банковские услуги”, предусматривающий бесплатное открытие текущего счета, выпуск платежной карты и доступ к мобильному и интернет-банкингу. Благодаря этому к финансовой системе были подключены около 1,5 млн ранее неохваченных граждан", - говорится в отчете АБР.

По мнению авторов отчета, важным направлением также стало повышение финансовой грамотности населения: "Во время пандемии COVID-19 при поддержке международных финансовых организаций были созданы обучающие видеоролики о безопасных финансовых операциях. Эти материалы транслировались по телевидению, размещались на сайтах и в социальных сетях.

Кроме того, в рамках антикризисной государственной программы в период пандемии через банки были выплачены единовременные пособия 600 тыс. граждан на общую сумму 3,5 млрд манатов (примерно 2 млрд долларов США). Эта мера поддержала наиболее уязвимые слои населения и способствовала стабилизации экономики".