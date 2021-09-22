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АБР изменил прогнозы экономического роста в развивающихся странах

АБР изменил прогнозы экономического роста в развивающихся странах Азиатский банк развития (АБР) снизил прогнозы экономического роста в развивающихся странах Азии в 2021 году из-за продолжающейся пандемии коронавируса (COVID-19).
Финансы
22 сентября 2021 г. 11:17
АБР изменил прогнозы экономического роста в развивающихся странах

Азиатский банк развития (АБР) снизил прогнозы экономического роста в развивающихся странах Азии в 2021 году из-за продолжающейся пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном отчете "Перспективы развития Азии на 2021 год".

АБР прогнозирует рост в этом году на уровне 7,1%, в апреле прогноз составил 7,3%. Прогноз по росту на 2022 год повышен с 5,3% до 5,4%. Новые штаммы COVID-19, возобновление локальных вспышек, восстановление различных ограничений и локдаунов, а также медленная и неравномерная вакцинация ослабляют перспективы региона.

Случаи заражения COVID-19 в развивающихся странах Азии возросли после распространения в апреле дельта-штамма вируса и в мае достигли 430 тыс. заражений в сутки. Охват вакцинации в развивающихся странах Азии остается неравномерным и отстает от развитых стран. На 31 августа 2021 года только 28,7% населения региона были полностью вакцинированы. Этот показатель был равен 51,8% в США и 58% в Европейском Союзе.

Прогноз роста в Восточной Азии на этот год был повышен с 7,4% до 7,6% в апреле, поскольку рост мирового спроса увеличил экспорт из региона. Прогнозы на 2022 год остались неизменными - на уровне 5,1%. Для Катая - крупнейшей экономики региона, прогнозы роста сохраняются на уровне 8,1% в 2021 году и 5,5% в 2022 году.

На фоне улучшения перспектив для Азербайджана, Грузии, Армении, Казахстана и Узбекистана прогноз экономического роста государств Центральной Азии в этом году повышен с 3,4% в апреле до 4,1%. Прогноз по субрегиону на 2022 год улучшился с 4% до 4,2%.

В АБР ожидают, что в этом году экономический рост в Южной Азии составит 8,8%, тогда как в апреле для субрегиона рост прогнозировался на уровне 9,5%. Однако прогноз на 2022 год повышен с 6,6% до 7%. Прогноз по Индии, представляющей крупнейшую экономику субрегиона, был снижен с 11% до 10% в 2021 году, на следующий год вырос с 7% до 7,5%.

Прогноз для стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского бассейна также был скорректирован в сторону уменьшения, поскольку страны в этих субрегионах продолжают бороться с новыми штаммами вирусов и медленным внедрением вакцинации. Прогнозы роста в Юго-Восточной Азии на 2021 и 2022 годы были снижены с 4,4% и 5,1% (апрельский прогноз) до 3,1% и 5% соответственно.

Ожидается, что инфляция в развивающихся странах Азии останется на уровне 2,2% в этом году и 2,7% в 2022 году.

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Версия на английском языке ADB changes economic growth outlook for developing countries 
Версия на азербайджанском языке ADB inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi artım perspektivlərini dəyişib

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