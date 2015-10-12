​АБР исследует пути развития сферы микрофинасирования в Азербайджане

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) в рамках исследования развития сектора микрофинасирования в Азербайджане рассматривает возможность выдачи права привлечения депозитов небанковским кредитным организациям (НКО). Об этом сообщила Report независимый консультант АБР по программе оказания технической помощи развитию сектора микрофинасирования Нина Наяр.

"Сейчас мы исследуем текущее состояние рынка, проводим консультации. В Азербайджане это новый сектор, который необходимо изучить. Это не дело сегодняшнего или завтрашнего дня. Мы должны все выяснить, поговорить с людьми, рассмотреть готовность правительства и НКО. Возможно, мы сможем решить этот вопрос к 2025 году. Мы имеем план деятельности на 2015-2025 годы. Если мы не увидим перспектив, тогда только банки смогут оказывать депозитные услуги", - отметила Н.Наяр.

Она сообщила, что опыт выдачи права привлечения депозитов НКО существует уже во многих странах.

"Сейчас в Азербайджане только банки могут открывать депозиты, у НКО нет таких прав. В других странах, таких как Бангладеш, некоторые страны Латинской Америки и Африки, Центробанки учитывают ответственность институтов, их способность защитить деньги клиента. Если они справляются с этим и управление находится на хорошем уровне, Центробанк может выдать специальную лицензию на привлечение депозитов".

По ее словам, другим вариантов является превращение НКО в банки, однако высокие требования к капиталу банков в стране не позволяют это сделать.

"Из-за высоких требований к капиталу банков НКО не могут превратиться в банки. Для этого требуется 50 млн. совокупного капитала. Мы исследуем различные варианты. В этом вопросе должны совпадать мнения нашей организации, правительства и Центробанка. Необходимо также обсудить, что могут сделать сами НКО, потому что большинство организаций очень маленькие. Мы должны полностью изучить данный вопрос", - отметила она.