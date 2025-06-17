АБР готов профинансировать реформирование института CAREC

Азиатский банк развития (АБР) планирует выделить техническую помощь в размере 650 тыс. долларов США для поддержки институциональной реформы института Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC Institute, CI).

Азиатский банк развития (АБР) планирует выделить техническую помощь в размере 650 тыс. долларов США для поддержки институциональной реформы института Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC Institute, CI).

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, проект имеет региональный характер и охватывает следующие страны: Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Китай, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Финансирование будет предоставлено из Фонда специальной технической помощи АБР.

В рамках проекта планируется усиление институционального потенциала CI и поддержка реализации плана его масштабного обновления, разработанного совместно с АБР. CI, как аналитическое подразделение и неотъемлемая часть Программы CAREC, с момента своего основания получает поддержку АБР - в разработке операционных планов, реализации стратегий, а также в проведении исследований и обучающих мероприятий.

Новая техническая помощь будет направлена на подготовку флагманских исследований; развитие кадрового и аналитического потенциала; информационно-просветительскую деятельность; обеспечение более тесной интеграции CI с программой CAREC.

В частности, проект опирается на выводы и предложения концептуальной записки “Оживление CI”, одобренной Советом управляющих CI 9 ноября 2024 года. В документе подчеркивается необходимость новой стратегии института на 2026–2030 годы, ориентированной на меньшее число, но более качественных аналитических продуктов и обучающих программ, а также на реформу внутренних процессов в соответствии с международными стандартами.

Помощь будет предоставляться в период 2025-2027 гг. и соответствует Стратегии АБР-2030, в том числе приоритету “Содействие региональному сотрудничеству и интеграции”.