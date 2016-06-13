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    ​АБР готов оказать поддержку финансовому сектору Азербайджана

    Руководство Палаты надзора за финансовыми рынкам встретилось с исполнительным директором АБР

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Члены Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) встретились с делегацией, возглавляемой исполнительным директором Азиатского банка развития (АБР) Метью Фоксом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату, в ходе встречи М.Фокс подчеркнул, что они придают важное значение отношениям с Азербайджаном, отметив поддержку проводимых в стране реформ и важнейших шагов, предпринимаемых в целях обеспечения устойчивости финансового сектора.

    В ходе встречи обе стороны выразили готовность к сотрудничеству в сфере оздоровления финансового сектора страны.

    Встреча продолжилась обсуждениями будущих шагов в рамках совместного сотрудничества ПНФР и АБР. 

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