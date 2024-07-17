АБР улучшил экономические прогнозы для региона благодаря росту в Азербайджане и Кыргызстане

Экономика Азербайджана в 2024 году выросла на 4,3% в связи с ожидаемым ростом государственных расходов в секторе строительства и транспорта.

Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз экономического роста для Кавказа и Центральной Азии с 4,3% до 4,5% в 2024 году и с 5% до 5,1% в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском выпуске отчета банка "Перспективы развития Азии" (ADO).

"Это связано с более сильным, чем ожидалось, ростом в Азербайджане и Кыргызстане. Экономика Азербайджана в январе-апреле 2024 года выросла на 4,3% за счет транспортного и строительного секторов, поддерживаемых государственными расходами. Темп экономического роста в Кыргызстане в первом квартале 2024 года составил 8,8%, что связано с сильным производством в сфере услуг и строительства, финансируемым за счет внутренних и зарубежных инвестиций",- говорится в отчете.

АБР считает, что экономическая активность в других экономиках субрегиона была столь же сильной. Армения в первом квартале 2024 года выросла на 9,2%, что в основном связано с ростом в производственном секторе. Экономика Грузии расширилась на 9% за 4 месяца, так как сильное кредитование поддержало как внутреннее потребление, так и инвестиции.

Согласно отчету, Таджикистан продолжил свой сильный рост с темпом 8,2% в первом квартале 2024 года из-за резкого увеличения экспорта, включая продажи золота. В Туркменистане рост обеспечивается государственными инвестициями и чистым экспортом газа. В Узбекистане увеличение инвестиций в основной капитал привело к росту на 6,2% в первом квартале 2024 года.