АБР в августе обновит бизнес-план по Азербайджану - ЭКСКЛЮЗИВ

Азиатский банк развития (АБР) планирует в августе обновить бизнес-план по Азербайджану, который охватит 2019-2021 годы.

Об этом сказал Report глава представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

“Азиатский банк уже завершил внутреннее согласование бизнес-плана, обновление которого проводится в соответствии с утвержденной в июне стратегией АБР по Азербайджану», - сказал Н. Маннапбеков.

Учитывая консервативный подход страны к внешним заимствованиям, в новой стратегии очень много направлений по техническому содействию, что должно найти отражение и в бизнес-плане. Кроме того, согласно процедурам банка, бизнес-план будет ежегодно обновляться.

По его словам, для определения потребностей различных сфер экономики страны в финансировании Азербайджан периодически посещают миссии АБР, и недавно побывали в стране специалисты в области транспорта, городского управления.

Согласно опубликованному на сайте банка предварительному варианту бизнес-плана, АБР готов выделить в течение трех лет 815 миллионов долларов на проекты в Азербайджане в сферах энергетики, образования, финансов, ИКТ, управления госсектором, водной и другой городской инфраструктуры и услуг.

При этом особое внимание уделяется продолжению двух программ – модернизации энергосистемы страны (335 млн долларов) и повышению эффективности государственного управления (250 млн долларов).

В течение этого периода банк также рассчитывает предоставить техническое содействие на пять миллионов долларов.

В бизнес-плане подчеркивается, что Азиатский банк развития продолжит поддержку инициатив Азербайджана по региональному сотрудничеству и интеграции.

Напомним, что в конце июня АБР утвердил пятилетнюю Стратегию партнерства со страной. Новая стратегия охватывает 2019-2023 годы и особое внимание уделено трем стратегическим приоритетам: усиление развития частного сектора и повышение эффективности государственного сектора, усовершенствование инфраструктуры, усиление человеческого капитала.

Коснувшись вопроса реализации профинансированных банком проектов в Азербайджане, глава представительства выразил удовлетворение ходом их осуществления.

«На еженедельной основе осуществляется мониторинг проектов, и за последние 2,5 года не наблюдалось проблем в ходе реализации текущих проектов. И мы очень довольны ходом реализации проектов. Механизм полностью налажен и сбоев практически нет, но если и бывают, то кратковременные», - сказал Н. Маннапбеков.

Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

С 2003 года банк одобрил выделение Азербайджану кредитов на сумму свыше четырех миллиардов долларов на реализацию более чем 30 проектов в государственном и частном секторах. Сумма технической помощи, предоставленной банком Азербайджану, составляет почти 30 млн долларов.