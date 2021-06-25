АБР: До 2025 года капитал Azerishiq ежегодно будет увеличиваться на 100 млн манатов

Повышение тарифов примерно на 25% способствует финансовой жизнеспособности ОАО без государственной поддержки

Азиатский банк развития (АБР) готов продолжить поддержку реформ в открытом акционерном обществе Azerishiq (100% государственная энергораспределительная компания).

Как передает Report со ссылкой на АБР, это должно повлечь за собой участие в политическом диалоге с правительством Азербайджана и Azerishiq для устойчивого улучшения финансовых показателей предприятия.

Согласно прогнозам АБР по финансовому положению в Azerishiq до 2025 года, при существующих тарифах операционная прибыль и чистая прибыль Azerishiq продолжат ухудшаться. Операционный убыток ОАО с 61,8 млн манатов в 2020 году увеличится до 77,7 млн манатов в 2021 году, 93,5 млн манатов в 2022 году, 116,1 млн манатов в 2023 году, 139,8 млн манатов в 2024 году и 165,9 млн манатов в 2025 году.

При этом чистый убыток Azerishiq с 78,9 млн манатов в 2020 году, по прогнозам банка, увеличится до 92,7 млн манатов в 2021 году, 103,9 млн манатов в 2022 году, 132,8 млн манатов в 2023 году, 162,2 млн манатов в 2024 году и 197,2 млн манатов в 2025 году.

«Azerishiq сможет поддерживать определенный уровень ликвидности примерно до 2023 года, когда нехватка денежных средств либо вызовет потребность в краткосрочных заимствованиях, либо потребует государственной поддержки сверх инвестиционных предположений.

ОАО, вероятно, не будет соответствовать требованиям по кредитному соглашению АБР в 2021 году, в течение которого покрытие обслуживания долга будет ниже требования. Таким образом, представляется, что повышение тарифа необходимо немедленно - примерно на 1%, при том что тариф на закупку электроэнергии останется неизменным», - считают в АБР.

Азиатский банк ожидает, что текущие розничные тарифы и тарифы на закупку электроэнергии в Азербайджане и в будущем будут поддерживаются на существующем уровне.

«Требуемые капитальные затраты в 2021 году установлены на уровне среднего 6-летнего периода 2015–2020 годов и предполагается, что они будут расти вместе с продажами и инфляцией. Финансирование капитальных вложений Azerishiq из государственных источников будет продолжаться до 2023 года на уровне 100 млн манатов ежегодно (согласно текущим планам), после чего оно будет продолжаться на уровне примерно 30% от инвестиционных требований. Это соответствует текущему краткосрочному плану, однако капитальные вложения должны быть продолжены», - отмечают в АБР.

В банке считают, что розничные тарифы Azerishiq не являются устойчивыми: «Небольшого повышения тарифов может быть достаточно для выполнения обязательств по кредиту АБР, но прибыли, необходимой для поддержания способности к самофинансированию, не существует. Поэтому текущие вливания капитала со стороны правительства будут играть важную роль в поддержании Azerishiq, что осуществляется ежегодно с момента его основания в 2015 году. Поскольку только лишь в 2017 и 2018 годах деятельность ОАО была прибыльной».

Государственная поддержка, по мнению авторов отчета, должна продолжаться до тех пор, пока тарифы остаются ниже уровня возмещения затрат. Предполагается, что повышение тарифов примерно на 25% потребуется для получения прибыли на чистые основные фонды в размере 10%, что можно интерпретировать как приблизительную оценку финансовой жизнеспособности ОАО без государственной поддержки.

Согласно прогнозам АБР, капитал Azerishiq увеличится с 2,11 млрд манатов в 2020 году до 2,410 млрд манатов в 2023 году, 2,514 млрд манатов в 2024 году и 2,624 млрд манатов в 2025 году.

Общие доходы ОАО в 2020 году были на уровне 1,234 млрд манатов, в 2021 году прогнозируются на уровне 1,236 млрд манатов, в 2022 году - 1,256 млрд манатов, в 2023 году - 1,27 млрд манатов, в 2025 году - 1,285 млрд манатов, а в 2025 году - 1,299 млрд манатов.