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АБР: Дефицит бюджета в Азербайджане упадет до 0,7% ВВП в 2022 году

АБР: Дефицит бюджета в Азербайджане упадет до 0,7% ВВП в 2022 году Правительство продолжит поддерживать предпринимателей в этом году посредством предоставления кредитных гарантий и субсидий частным компаниям
Финансы
28 апреля 2021 г. 16:48
АБР: Дефицит бюджета в Азербайджане упадет до 0,7% ВВП в 2022 году

Реализация расширительной фискальной политики продолжится в 2021 году с учетом того, что дефицит госбюджета Азербайджана увеличиваться, ВВП составит 4,2%, а социальные расходы будут высокими.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске Financing a green and inclusive recovery отчета Asian Development Outlook Азиатского банка развития (AБР).

Согласно документу, в результате восстановления доходов и повторного применения фискального правила в отношении расходов дефицит бюджета в следующем году упадет до 0,7%: "Прогнозируется, что доходы бюджета возрастут в этом году и составят 34,5% ВВП, а затем в результате сокращения трансфертов Государственного нефтяного фонда Азербайджана, в следующем году упадут до 33,7%.

Прогнозируется, что расходы вырастут до 38,7% ВВП в этом году и упадут до 34,7% в следующем году в результате восстановления фискального контроля. В бюджете этого года средства, выделенные на меры по борьбе с пандемией, составляют 2,8% ВВП и включают бесплатную медицинскую помощь пострадавшим от COVID-19, всеобщую бесплатную вакцинацию, временное повышение заработной платы медицинским работникам, компенсации государственным учреждениям и обеспечение поддержки лицам и фирмам с низкими доходами. Правительство продолжит поддерживать предпринимателей в этом году посредством предоставления кредитных гарантий и субсидий частным компаниям. Ожидается, что экономический рост возобновится, а государственный долг, по прогнозам, упадет до 21,1% ВВП в конце этого года и до 20% через год".

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Версия на английском языке ADB expects budget deficit to narrow to 0.7% of GDP 
Версия на азербайджанском языке ADB: Azərbaycanda büdcə kəsiri gələn il ÜDM-in 0,7 %-nə düşəcək

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