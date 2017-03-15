АБР: Азербайджан в этом году может сохранить дефицит бюджета в пределах 1-2%

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) в этом году прогнозирует цены на нефть на глобальном мировом рынке в пределах 56-57 долларов за баррель. Как сообщает Report, об этом заявил менеджер АБР по Азербайджану Нариман Маннапбеков.

Н. Маннапбеков также коснулся выделенного банком в прошлом году на диверсификацию экономики Азербайджана кредита на 500 млн долларов: “Этот кредит позволил сократить дефицит госбюджета на 2016 год до 0,5%. Это намного ниже прогнозов в феврале прошлого года”.

Представитель АБР отметил, что правительство в 2017 году может сохранить дефицит бюджета в пределах 1-2%. Он также прокомментировал выход Азербайджана из Инициативы прозрачности в добывающей промышленности, подчеркнув, что является сторонником продолжения обсуждений.