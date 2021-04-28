АБР: 44-дневная война незначительно отразилось на экономике Азербайджана

В строительном секторе, который в 2019 году сократился на 2,8%, произошло дополнительное снижение на 8,7% из-за сокращения инвестиций

Азербайджанская экономика, подвергшаяся давлению, вызванному пандемией и сокращением добычи нефти, в 2020 году вошла в рецессию. Наблюдался небольшой рост инфляции, и в результате снижения нефтедобычи, наряду с ценами на нефть, образовался дефицит счета текущих операций с ущербом для экспорта нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске Financing a green and inclusive recovery отчета Asian Development Outlook Азиатского банка развития (AБР).

Согласно отчету, в связи с ослаблением пандемии и восстановлением спроса, прогнозируется, что рост возобновится в 2021 году и ускорится в 2022 году, тем самым несколько увеличив инфляцию и восстановив профицит счета текущих операций.

"Малые и средние предприятия нуждаются в расширении доступа к финансам. В связи с пандемией COVID-19 и сокращением добычи нефти в рамках соглашения наблюдалось снижение экономического роста на 4,3%, в то время как в 2019 году был рост в 2,5%. Экономическое воздействие 44-дневного военного конфликта с Арменией было очень незначительным. Что касается сферы предложения, то в горнодобывающей промышленности, на долю которой приходится две трети промышленного сектора, произошло снижение на 5,6% в промышленном секторе (в 2019 году показал рост на 1%), в основном, из-за снижения добычи нефти на 7,4%. В производстве мебели, текстиля, химикатов и приборов, связанных с информационными технологиями, рост составил 10,4%. В строительном секторе, который в 2019 году сократился на 2,8%, произошло дополнительное снижение на 8,7% из-за сокращения инвестиций.

В секторе услуг, который в 2019 году показал рост на 3,8%, произошло снижение на 3,9% (в туризме - 58,9%), в то время как в сфере розничной торговли снижение составило 1,3%.

Что касается области спроса, данные которой доступны только за первые 9 месяцев 2020 года, то в результате сокращения спроса из-за жесткого карантина, трижды введенного в крупных городах, наблюдается спад на 3,6% (6,9% за тот же период 2019 года).

Инвестиции, обеспеченные в основном из местных источников, показали снижение на 8,3%. С сокращением экспорта углеводородов произошел резкий спад в сфере чистого экспорта.

Инфляция, которая составила 2,6% в 2019 году, немного выросла, достигнув 2,8%, что в основном связано с ростом продовольственной инфляции с 3,8% до 5% в 2019 году.