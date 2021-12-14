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АБИИ выделил 300 млн евро на проект, являющийся частью TRACECA

АБИИ выделил 300 млн евро на проект, являющийся частью TRACECA Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выделит Турции кредит в размере 300 млн евро для железнодорожного проекта Испартакуле-Черкезкой.
Финансы
14 декабря 2021 г. 16:36
АБИИ выделил 300 млн евро на проект, являющийся частью TRACECA

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выделит Турции кредит в размере 300 млн евро для железнодорожного проекта Испартакуле-Черкезкой.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, этот стратегический транспортный проект является частью транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) и направлен на укрепление экономических, торговых и транспортных связей между бассейном Черного моря, Южным Кавказом и Центральной Азией.

Целью проекта является повышение безопасности, пропускной способности и скорости железнодорожного транспорта. В рамках проекта планируется строительство новой двухпутной скоскоростной железной дороги между Испартакуле и Черкезкоем.

Кроме того, проект будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов, поскольку его проектирование сводит к минимуму энергопотребление как в строительной, так и в эксплуатационной фазах и включает в себя меры по сокращению использования топлива.

Отметим, что в ноябре Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил на проект кредит в размере 150 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке AIIB TRACECA-nın tərikib hissəsi olan layihəyə 300 mln avro kredit ayırıb

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