Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в ближайшие годы существенно расширит географию финансирования

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в ближайшие годы намерен существенно расширить географию финансирования и не будет ограничиваться странами Азии.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС в пятницу вице-президент организации Йоахим фон Амсберг.

"За первые четыре года нашей деятельности мы профинансировали более 50 проектов, заключив соглашения на сумму порядка 10 млрд долларов. Сюда относятся крупные инфраструктурные программы, например касающиеся строительства трубопроводов, - рассказал он. - Уже сейчас прорабатываются проекты по расширению сферы капиталовложений, которые будут реализованы в ближайшие годы <…> Прежде всего это касается Азии, к которой относится и Россия, но в дальнейшем наша деятельность распространится и на прочие регионы".

По словам Амсберга, АБИИ уже вложил средства в экономику 18 государств-членов, и перечень стран, которым будут предоставляться инвестиции банка, в будущем "существенно расширится".

"Наш инвестиционный портфель рассчитан как на крупные, так и на небольшие проекты в области энергетики, транспорта, цифровой инфраструктуры, в сфере водоснабжения", - уточнил он.

Вице-президент сообщил, что возглавляемый им финансовый институт ранее вложил больше всего средств в Индию, также уделив пристальное внимание Азербайджану, Бангладеш, Индонезии, Пакистану и Турции. "Несмотря на то, что вплоть до настоящего момента мы сделали акцент на Южной Азии, в дальнейшем АБИИ планирует наращивать инвестиции в экономику Центральной Азии, России, Юго-Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке", - подытожил Амсберг.

АБИИ с учетным капиталом 100 млрд долларов насчитывает 100 участников, он был создан по инициативе Пекина для финансирования инфраструктурных проектов стран региона. Россия стала обладателем 65 362 акций банка, получив 5,92% голосов. Вместе с РФ в тройку главных учредителей входят Китай (26,06%) и Индия (7,5%).