​АБА выступает против освобождения банковского сектора от налога на прибыль

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "На нынешнем этапе освобождение банковского сектора от уплаты налога на прибыль было бы неверным шагом".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев: "Предоставление налоговых каникул - положительное явление. Однако в то же время необходимо обеспечить поступления в бюджет. Поэтому в нынешней ситуации освобождение от налогов было бы неверным шагом".

По его словам, сейчас существует необходимость в законодательных актах, направленных на поддержку расширения деятельности банков: "На сегодняшний день банковский сектор уже не такой, каким был 5-10 лет назад. Общий объем банковских активов достигает 30 млрд. манатов. Если исключить трансферты Госнефтефонда в бюджет, данный сектор превышает бюджет в 5-6 раз. Это составная часть важных экономических отношений".

"На нынешнем этапе существует необходимость в усовершенствовании банковского законодательства, принятии и реализации необходимых законопроектов. Если эти вопросы решатся, финансирование экономики ускорится", - подчеркнул президент АБА.

По его словам, чтобы свести к минимуму влияние на банковский сектор негативных процессов в экономике необходимо активное использование механизмов залога, наличие базы данных клиентов: "Мы не сможем финансировать сектор, не имея достаточной информации о каждом клиенте. Пока не внесены изменения в законопроект "Об индивидуальных данных". Не вносятся поправки в законопроекты о создании частных кредитных реестров и структуре нынешнего кредитного реестра. При наличии факторов, препятствующих деятельности, мы не можем говорить об ускорении кредитования".