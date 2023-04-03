АБА: Слухи о крахе банковской системы и замораживании депозитов носят провокационный характер

В Азербайджане публикации в социальных сетях с заголовками “крах банковской системы”, “замораживание депозитов”, “рекомендуется обналичивать деньги на картах и счетах” носят провокационный характер.

Публикации в социальных сетях о "крахе банковской системы Азербайджана", "ожидающемся "замораживании депозитов" и рекомендации обналичивать деньги на картах и счетах - абсолютно не соответствуют истине, не имеют под собой никакой почвы и носят лишь провокационный характер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана.

"2022 год был успешным для банковской системы, в том числе по цифровым платежам. Развитие, наблюдаемое в банковском секторе, продолжается по восходящей траектории, и банковская система сохраняет свою устойчивость.

На конец февраля текущего года объем активов банковского сектора Азербайджана составил 45,7 млрд манатов, что на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем кредитного портфеля банков за отчетный период вырос на 15,4% к февралю прошлого года и на 163 млн манатов к началу года, до 19,8 млрд манатов.

Объем вкладов населения в банках вырос до 11,7 млрд манатов, что говорит о росте на 18,1% в годовом исчислении и на 1,5% по сравнению с началом года.

Объем капитала банковского сектора также увеличился и составил 5,7 млрд манатов. Указанный показатель вырос на 13,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и на 2% по сравнению с началом года.

Ассоциация отмечает, что рентабельность сектора также остается на высоком уровне: "В январе-феврале текущего года процентные доходы сектора по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросли на 39,2%, непроцентные доходы - на 23,6%, а чистая прибыль увеличилась на 44,6%, составив 155,7 млн манатов.

В феврале текущего года количество платежных карт, находящихся в обращении, увеличилось на 18,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 13 млн 654 тысячи единиц. Объем безналичных операций по платежным картам внутри страны увеличился в 2,1 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достиг 2 млрд 877 млн манатов".

Принимая во внимание вышесказанное, ассоциация призывает общественность не верить необоснованной информации, распространяемой в социальных сетях.